Rodríguez Larreta pidió disculpas por la detención de un conductor que quiso atravesar un piquete

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió hoy «disculpas» por la detención policial de un automovilista que se lo llevaron esposado luego de que intentara atravesar un piquete en el centro porteño para llegar al trabajo.

«Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado», señaló el máximo referente del PRO de la Ciudad.

Y agregó: «La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre».

De acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad, los agentes que intervinieron en el caso dieron aviso a la Justicia, y luego procedieron a dar cumplimiento con la orden impartida por el fiscal Carlos Caputo (de la Unidad de Flagrancia Este) para detener al automovilista por resistencia a la autoridad.

Después de unos segundos de resistencia del joven, finalmente salió del vehículo y en la calle fue aprehendido y esposado. Luego fue introducido dentro de un patrullero y se lo llevaron detenido.

“Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, señaló a través de su cuenta oficial en Twitter el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.