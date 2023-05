Rodríguez Larreta presentó las pistolas taser en Buenos Aires y dio un giro a la «derecha»

En medio de su reñida interna opositora con Patricia Bullrich, el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta radicalizó en las últimas horas su discurso en materia de seguridad. De esta manera dio guiños evidentes al electorado más «duro» y «combativo» de Juntos por el Cambio.

Durante su discurso de presentación de las pistolas taser que utilizará la Policía de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño prometió que en caso de ser electo presidente utilizará el Ejército para «sellar las fronteras y custodiar la soberanía nacional».

También se comprometió a destinar fuerzas nacionales como la Gendarmería a la zonas más calientes del delito en el conurbano bonaerense, Rosario y Córdoba, y a crear un «cuerpo de elite» para paliar el avance del narcotráfico en todo el país.

“El Gobierno no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad», aseguró Rodríguez Larreta, en tanto que consideró que «hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica».

Rodríguez Larreta presentó las pistolas taser y habló de la necesidad de mayor tecnología para seguridad

«Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales«, prometió al exhibir las controvertidas pistolas taser.

El mandatario porteño también dejó planteada la necesidad de «aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente«, en un claro llamado de atención a modernizar la seguridad.

«Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy».

Rodríguez Larreta y su apoyo a un partido de derecha en España

Además de radicalizar su discurso sobre la seguridad, Rodríguez Larreta utilizó las redes para felicitar a la referente del Partido Popular español Isabel Díaz Ayuso, quien ayer fue reelecta en las urnas como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Extendió su mensaje al revalidado alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también del tradicional partido de la derecha española.

Díaz Ayuso representan el ala más dura del partido de derecha español, a caballo de la consigna «comunismo o libertad» y caracterizada entre otros aspectos por la negación de los efectos del cambio climático.

¡Felicitaciones @IdiazAyuso y @AlmeidaPP_ por la victoria en las elecciones regionales y municipales de hoy! Los españoles ratificaron la opción por la libertad y el progreso. Próximo objetivo @NunezFeijoo y el Partido Popular en las elecciones generales de diciembre. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 28, 2023

En la frontera ideológica con el partido de extrema derecha Vox, también ha tenido referencias sistemáticas al «populismo» latinoamericano y en particular al peronismo, al que apeló para cuestionar al presidente de su país, Pedro Sánchez.

«Nos va a llevar a la ruina. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios«, había dicho en octubre pasado.

Luego amplió por Twitter el mismo concepto: «Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España«.

Con información de Noticias Argentinas