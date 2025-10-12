Rolando Figueroa anunció que Neuquén eliminará toda su deuda en títulos y bonos para 2030

Rolando Figueroa aseguró que solo quedarán los "créditos destinados a obras, con bajo interés y años de gracia para su devolución".

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que proyectan eliminar completamente la deuda en títulos y bonos para el año 2030. Según detalló en declaraciones públicas, esto será posible gracias a una «administración ordenada y la eliminación de gastos innecesarios».

El mandatario provincial informó que en sus dos años de gestión «se disminuyó -pagando capital e interés- un 31% de la deuda, unos 700 millones de dólares». Aclaró que para 2030, el único pasivo que mantendría la provincia serían los créditos con organismos internacionales, los cuales están destinados exclusivamente para financiar obras como rutas, hospitales, escuelas, redes de gas y energía, y tienen bajo interés con años de gracia para su devolución.

Desde el gobierno se destacó el cambio en la administración financiera. Recordó que hasta 2023 los aguinaldos de los empleados públicos se pagaban «pidiéndole anticipos a las petroleras«. Afirmó que «hace 13 años que no se pagaban los aguinaldos con fondos propios, como lo hacemos ahora».

En su análisis, el gobernador contrastó la situación provincial con el contexto nacional. «Neuquén tiene el consumo más alto en supermercados del país y niveles de desocupación inferiores al promedio nacional», señaló. Además, mencionó la creación de un fondo anticíclico para «enfrentar cualquier crisis nacional sin detener el desarrollo».