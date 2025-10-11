Figueroa pidió prudencia ante la posible instalación de un centro de inteligencia artificial en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa pidió prudencia ante la posible instalación de OpenIA en Neuquén. Foto archivo: Cecilia Maletti

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que la provincia cuenta con ventajas competitivas para el establecimiento de centros de procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial, aunque pidió prudencia ante los anuncios preliminares sobre una inversión internacional de gran magnitud que podría radicarse en la Patagonia.

Durante una entrevista con radio AM 550, Figueroa explicó que “todos están mirando a Neuquén” por sus condiciones climáticas, su infraestructura energética y su disponibilidad de conectividad, factores clave para este tipo de emprendimientos.

Señaló que la provincia viene impulsando proyectos con instituciones académicas y actores del sector tecnológico orientados a “promover un desarrollo sustentable con energía verde, tierra a valores accesibles, fibra óptica y un entorno favorable para la instalación de data centers”.

El mandatario consideró que la eventual llegada de un proyecto de inteligencia artificial representaría “la confirmación de que el camino elegido para diversificar la economía neuquina es el correcto”.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de su gestión es “proyectar a Neuquén más allá de los hidrocarburos” y preparar a la provincia para una etapa de innovación industrial y tecnológica.

Figueroa destacó además que el clima frío y seco de la región, junto con la estabilidad energética local, son condiciones valoradas por las empresas del sector. “Virginia del Norte ya está saturada y Texas concentra las nuevas inversiones. Ahora se está mirando a la Patagonia, puntualmente a Neuquén, porque existe la energía”, expresó.

Al referirse a la inversión anunciada por OpenAI y Sur Energy, estimada en hasta USD 25.000 millones, el gobernador insistió en que “no hay una definición técnica ni legal sobre la ubicación final” y remarcó que se debe actuar con cautela.

“Cuando se concreten los pasos correspondientes, serán las empresas las que lo comuniquen. Nosotros debemos ser muy prudentes, porque suelen tratarse de sociedades que cotizan en bolsa”, explicó.

Finalmente, Figueroa vinculó el posible desarrollo de infraestructura tecnológica con la visión de futuro de su administración.

“El Neuquén del mañana tiene que crecer con conocimiento, con energía limpia y con conectividad. La inteligencia artificial puede ser una herramienta decisiva para ese proceso”, concluyó.