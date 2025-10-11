El gobernador Figueroa pronosticó el fin de las escuelas tráiler para el 2027

El gobernador Rolando Figueroa anticipó que “para 2027 no quedará una escuela tráiler en toda la provincia”.

En declaraciones periodísticas, el mandatario recordó que el Gobierno “está achicando el déficit en infraestructura de 4.000 millones de dólares que heredamos, y que hoy está en 3.000 millones” y enfatizó: “Tenemos un plan, pero priorizamos las obras básicas que tienen que ver con la educación, la salud y la conectividad”.

“Así como a Felipe (Sapag) le tocó eliminar las escuelas rancho, nosotros vamos a terminar con las escuelas tráiler, por eso estamos construyendo, por ejemplo, 85.000 metros cuadrados de escuelas con recursos propios, de los cuales 65.000 son de escuelas técnicas, mientras que en los 16 años anteriores se habían hecho 24.000 metros cuadrados, en gran parte con financiamiento nacional” y recordó que se construyen ocho escuelas técnicas más la ampliación de un esdificio en Zapala.

Enumeró las obras que se construyen como centros de salud, hospitales, comisarías y 600 kilómetros de ruta y anticipó: “El 30 de octubre enviaremos el proyecto de Presupuesto a la Legislatura y el mismo tendrá 1.000 billones de pesos totalmente destinados a infraestructura”.

Destacó que “todas estas obras se pueden concretar, en primer lugar, porque desde el Gobierno tenemos una política de Estado que implica comprometerse con el financiamiento de la obra pública, y para ello primero se eliminaron gastos innecesarios y luego se planificó priorizando el tipo de obra y el lugar donde se van a hacer”.

“Todo esto a pesar de la injusta ley de Coparticipación, donde a los neuquinos nos llega menos de la mitad de lo que aportamos”, recalcó.

“Cuando decimos que somos un gobierno austero, no hablamos de un gobierno quieto. Hablamos de un Estado que invierte con inteligencia, con planificación, y que usa cada peso en función de las necesidades reales de la gente”, indicó y dijo que las obras “no son para la foto” sino para conectar pueblos, garantizar derechos e igualar oportunidades.

Por eso, Figueroa se preguntó: “Si no es el Estado provincial, ¿quién va a hacer las rutas a Varvarco, Manzano Amargo o la Ruta 7 al Alto Neuquén? Nadie más que nosotros, que conocemos el territorio y sabemos lo que significa una hora menos de viaje, un camino más seguro, un acceso mejor a un hospital o a una escuela”

“Y lo hacemos cuidando las cuentas públicas. Porque logramos reducir la deuda y, al mismo tiempo, ejecutar más de mil millones de dólares en infraestructura. Eso demuestra que se puede tener equilibrio fiscal y obra pública al mismo tiempo, si hay gestión y honestidad”, finalizó.