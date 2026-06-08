Rolando Figueroa completa el Tribunal de Cuentas de Neuquén con dos nombres conocidos: quiénes son

Las dos vacantes que se generaron este año en el Tribunal de Cuentas de Neuquén ya tienen candidatos para ser ocupadas.

Así lo adelantó este lunes el gobernador Rolando Figueroa, quien en un evento por el Día del Periodista anunció el envío de las propuestas para llenar los lugares que dejaron Alfredo Di Maggio y Laura Serrano.

La aclaración del mandatario surgió cuando, en una rueda de prensa, se le preguntó por posibles movimientos en su gabinete.

Luego de descartar modificaciones y calificar a su equipo «como excelente», dijo que este mismo lunes el Ejecutivo propuso la elección de dos contadores ante la Legislatura para completar el organismo de control.

Quiénes son Pintado y de Vega, los elegidos de Figueroa

Uno de los aspirantes del Gobierno es el contador Juan Carlos Pintado, quien ya fue parte del Tribunal de Cuentas años atrás. El segundo es alguien «que fue opositor nuestro en Chos Malal, el contador Diego de Vega», confirmó Figueroa.

El nombramiento de los vocales con acuerdo de la Legislatura es una facultad que posee el Poder Ejecutivo, según se indica en la constitución provincial.

Para lograr el aval de los diputados, y a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los postulantes deben conseguir una mayoría simple en la Cámara.

Pintado, quien también es abogado, ya ocupó un lugar en el organismo entre 1999 y 2004 en la gobernación de Jorge Sobisch. También se desempeñó como director provincial de Rentas y en la gestión de Rolando Figueroa trabajó en el área de Gobiernos Locales.

Este año volvió a la escena pública al acompañar el equipo de gestión de la intendenta de Plottier, Malena Resa. Aunque en un primer momento se informó que conduciría el área de Hacienda, luego se aclaró que participaría de esa dependencia como asesor.

El segundo postulante de Figueroa, de Vega, fue funcionario de la municipalidad de Chos Malal y en 2023 compitió por la intendencia de Chos Malal por el MPN. Aquella elección quedó en manos de Comunidad, espacio que llevó como postulante a Nicolás Albarracín.

Cómo se generaron las vacantes en el Tribunal de Cuentas

Serrano, quien estaba a cargo de una de las vocalías del Tribunal, dejó su lugar a principios de año para convertirse en camarista civil en Neuquén. Después de imponerse en el concurso del Consejo de la Magistratura, su pliego recibió el acompañamiento de la Legislatura y quedó habilitada para asumir.

La segunda vacante se originó con la jubilación de Di Maggio, cuya renuncia fue aceptada y publicada por el Gobierno en mayo pasado.

Sus reemplazantes deberán reunir ahora el apoyo de los diputados provinciales. Ante una consulta de este medio, el gobernador dijo que espera cosechar el respaldo de los legisladores y defendió la elección de Pintado y de Vega: «Y por qué no los elegiríamos«, se preguntó.