Riesgo de incendios en Río Negro: las condiciones meteorológicas son «desfavorables», adiverte el Splif

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo 18 de enero el parte diario de riesgos de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera.

Esta mañana, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó en San Carlos de Bariloche la presentación del helicóptero especial destinado a la lucha contra incendios forestales, único de su tipo en el país.

La aeronave cuenta con capacidad para trasladar hasta 17 brigadistas y realizar descargas de hasta 4.500 litros de agua por disparo, lo que refuerza las tareas de prevención, control y combate del fuego en todo el territorio provincial, especialmente en zonas de difícil acceso.

Durante este domingo, las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables, con temperaturas elevadas, presencia de viento y ausencia de precipitaciones. La vegetación se encuentra muy seca, lo que incrementa el riesgo y favorece la rápida propagación del fuego ante cualquier foco.

Riesgo de incendios en Río Negro:

Bariloche: alto.

El Bolsón: muy alto.

General Conesa: muy alto.

Luis Beltrán: muy alto.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.