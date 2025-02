¿Rolando Figueroa le respondió a Javier Milei? «Libertad es entender cuando el otro siente diferente»

A pocos días de la marcha LGBTIQ+ que se realizó en todo el país en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei en el foro de Davos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se involucró de forma sutil, pero contundente, en el debate. El lunes, durante el acto de apertura de sobres para la licitación de una escuela técnica, habló sobre lo que significa la libertad en un claro contrapunto con el presidente.

Milei insistió ayer en una entrevista con LN+ con polémicas declaraciones acerca de la homosexualidad, vinculándola a la pedofilia y el feminismo. «Suponete que estuvieras en una relación homosexual, a mi no me afecta. Lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas«, planteó el presidente, quien dijo, como en Davos, que «la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos».

El gobernador Rolando Figueroa no salió a responder directamente, pero hizo declaraciones donde resaltó qué pensaba sobre el concepto de libertad. Fue durante la apertura de sobres de la licitación para construir la EPET 29 de Centenario.

«Si nosotros no nos educamos, los terminamos dejando siempre a los mismos que nos hagan hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos», afirmó el gobernador.

«Y creo que la libertad es esto: el poder educarnos, el poder tolerar al otro, el poder entender cuando el otro piensa diferente, cuando siente diferente, cuando quiere vivir de una manera diferente. Eso es vivir en libertad», distinguió.

El gobernador salió a marcar sus diferencias con el gobierno nacional en un contexto que ya empieza a teñirse por las elecciones que habrá este año. Figueroa aseguró que «en Neuquén vivimos en libertad, pero crecemos con una nueva piel que es la neuquinidad», a la que pidió «defender por sobre todas las cosas».