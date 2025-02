Javier Milei sin freno: «La ideología de género al extremo lleva al abuso, por ende, son pedófilos»

El presidente Javier Milei volvió a expresar su rechazo a la ideología de género y lanzó una polémica afirmación: «La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos«. La declaración se dio en el marco de una entrevista en LN+, donde también criticó la reciente marcha antifascista del sábado y a los dirigentes que participaron en ella.

El mandatario consideró que la movilización tuvo un carácter «político» y cuestionó la presencia de dirigentes opositores a quienes calificó como parte del «tren fantasma». En ese sentido, mencionó a Martín Lousteau, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que «se tienen que juntar todos para enfrentarme».

En relación con el colectivo LGBT, Milei afirmó: «Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras».

Sin embargo, aclaró que su principal objeción es el intento de imponer cuestiones ideológicas desde el Estado. «Lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos«, expresó.

El jefe de Estado también denunció que quienes no adhieren a la ideología de género son automáticamente tildados de homofóbicos: «Si no adherís a la ideología de género, sos un homofóbico, y no«.

Javier Milei sobre la marcha LGTB: «La versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas»

El pasado domingo, el presidente también se referió a su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, afirmando que su mensaje fue manipulado y que su versión completa no deja «lugar a dudas». A través de sus redes sociales, lamentó que la comunidad LGTBIQ+ haya sido «utilizada» con fines políticos.

Aseguró que el video con sus declaraciones fue editado. Sin embargo, replicó un mensaje de la cuenta oficial de la Escuela Austríaca de Economía, donde se afirmaba que la Marcha Federal Antifascista y Antirracista fue «pro pedofilia».

«Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas«, expresó el mandatario en sus redes.

Su publicación surge como respuesta a las críticas que generó su intervención en el foro internacional, en la que mencionó la «cultura woke» como un factor que justifica el avance del Estado y vinculó la homosexualidad con la pedofilia.

Con información de Noticias Argentinas