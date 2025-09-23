Rolando Figueroa reflotó la idea del súper IVA y propuso bajar la alícuota en Neuquén al 16%

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este martes que la eliminación de retenciones a las exportaciones de granos y carnes tendrán un impacto en la coparticipación a las provincias y cuestionó que sigan vigentes para la industria hidrocarburífera. Además, reflotó la idea de un súper IVA que había propuesto el gobierno de Javier Milei y dijo que Neuquén está dispuesta a bajar «muchísimo» la alícuota.

Durante una recorrida de obras con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, el mandatario fue consultado por la prensa por la medida anunciada por el gobierno nacional de fijar retenciones cero a la exportación de granos, carnes y subproductos hasta el 31 de octubre.

«Impacta en la coparticipación», definió Figueroa. «Nosotros también tenemos una producción que hacemos de manera industrial y que tiene retenciones y que es la hidrocarburífera que está con 8% de retenciones. Eso nos lima las regalías y la posibilidad de cobrar impuestos propios», cuestionó.

Figueroa destacó el Programa de Reactivación Hidrocarburífera que se presentó ayer y que propone un esquema de beneficios fiscales y reducción de regalías destinado a mantener la producción de yacimientos convencionales, preservar el empleo y asegurar la contratación de empresas locales.

«Hemos hecho algo importante: hemos reactivado el sector de los convencionales con una rebaja de regalías y la eliminación de Ingresos Brutos vía un crédito fiscal, siempre y cuando las empresas conserven el empleo de los trabajadores. Neuquén siempre está marcando un rumbo a seguir», afirmó.

Rolando Figueroa quiere un IVA al 16%

Figueroa también reflotó la idea del súper IVA que en algún momento había propuesto el gobierno de Milei para compartir el cobro del impuesto con las provincias en reemplazo de Ingresos Brutos.

«Queremos seguir el rumbo de que Nación cobre un 9% de IVA y cada provincia complemente el IVA de acuerdo a lo que cada una pueda fijar, nosotros lo bajaríamos muchísimo», anticipó.

«Estamos pensando en un 7 u 8 puntos, con lo cual alícuota general sería del 16% o 17%, cuatro menos que la alícuota que rige hoy. Ojalá todos estos cambios los podamos ir promocionando siempre que beneficien a los habitantes, a los sectores y se protejan los derechos adquiridos», sostuvo el gobernador.

Hoy el IVA que se cobra en todo el país, y que recauda la Nación, es de un 21%. Además, cada provincia recauda Ingresos Brutos: en el caso de Neuquén, la alícuota general es del 3%, aunque hay actividades con menor carga y otras con una mayor.