Granos y carnes sin retenciones: ¿cómo funcionará la medida y qué exige a exportadores?

El Gobierno oficialmente eliminó las retenciones para más de 70 productos agroindustriales. La medida impacta de forma directa sobre las exportaciones de granos, carnes y subproductos; y establece una alícuota de 0% para derechos de exportación. Te contamos en detalle cómo funciona esta iniciativa.

La medida de «retenciones cero» es temporal para la exportación de granos y carnes bovinas y avícolas. Según el argumento del Gobierno, el objetivo principal es incentivar la liquidación de dólares por parte del sector agroexportador para fortalecer las reservas del Banco Central y generar un ingreso rápido de divisas en el mercado oficial.

Cómo funciona la medida y qué exige a los exportadores

La eliminación de retenciones aplica a una amplia lista de productos agroindustriales, incluyendo granos como soja, trigo, sorgo y girasol, así como carnes bovinas y avícolas, menudencias, subproductos cárnicos y ciertos lácteos.

La medida tendrá efecto hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se liquide un monto de 7 mil millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

Al eliminar las retenciones se espera que el precio que recibe el productor por sus productos se incremente, lo que lo motive a vender sus stocks y a liquidar las divisas correspondientes.

En cuanto a las exigencias que apuntan a los exportadores, la medida establece una condición clave para que estos puedan acceder al beneficio de retenciones cero: