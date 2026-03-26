CERAWeek 2026: Neuquén y Río Negro proyectan Vaca Muerta al mundo

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck expusieron en Houston la estrategia conjunta para posicionar a la Patagonia como hub energético internacional, con foco en exportaciones de petróleo y GNL.

En el escenario global del CERAWeek, en Houston, Estados Unidos, la Argentina mostró una de sus cartas más fuertes: el desarrollo de Vaca Muerta como motor energético y plataforma de exportación. Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, expusieron una visión compartida basada en estabilidad, coordinación política y crecimiento sostenido.

“Nuestra sociedad se ha formado en base al crecimiento del oil & gas. Hemos vivido distintas etapas”, afirmó Figueroa al inicio de su exposición, destacando la identidad histórica de su territorio.

El mandatario repasó la evolución del sector, desde el desarrollo convencional hasta el salto hacia los no convencionales a partir de 2012. “La provincia se fue adecuando. Fue la primera que comenzó a explorar este tema. Y pudimos seguir avanzando y llegar a una nueva etapa, en la cual estamos fortaleciendo lo que viene, que es el GNL”.

En ese camino, remarcó un elemento central para atraer inversiones: “(…) siempre hemos dado de la provincia seguridad jurídica, una solidez política muy importante, y hemos tomado siempre la política hidrocarburífera como una política de Estado”.

Figueroa subrayó que esa estabilidad trasciende los gobiernos: “Nosotros podemos debatir cómo es nuestro Estado, pero lo que no se cambia nunca es la política de Estado en el campo”. Y agregó que esa previsibilidad permitió sostener el flujo de inversiones a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el gobernador fue más allá del aspecto económico y puso el foco en la dimensión social: “Es muy importante generar esta seguridad jurídica, pero generar esta sustentabilidad social es tan importante para que los proyectos sean viables. El cuidado ambiental es muy importante”.

En ese marco, Neuquén avanza en adecuaciones normativas para el desarrollo del gas natural licuado. “Estamos sancionando la legislación para que el GNL sea exitoso. Ya tenemos hablado con los legisladores la propuesta que vamos a hacer para poder modificar la normativa para que el GNL sea mucho más competitivo”, explicó, detallando cambios como la separación en el cobro de regalías del metano respecto de otros componentes.

El concepto de “resiliencia” también fue central en su exposición: “Hemos armado un producto de Vaca Muerta que sea resiliente. Sabemos que hay crisis muchas veces y nos hemos enfocado en que estas crisis no nos golpeen”.

Según subrayó Figueroa, el cambio de paradigma —de la escasez a la abundancia— abre una nueva etapa. “Primero sustituir las importaciones, después llenar los ductos y seguir creciendo en el mercado regional. Y ahora en esta nueva etapa necesitábamos un socio estratégico”, señaló. Ese socio es Río Negro. “Neuquén no tiene mar. Nuestro socio estratégico es la provincia de Río Negro”, afirmó Figueroa, destacando la complementariedad geográfica para concretar el salto exportador.

El gobernador rionegrino destacó la articulación entre Nación, provincias e industria. También subrayó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Alberto Weretilneck retomó esa idea y la amplió con una mirada integral del sistema energético argentino. “La mirada única, la coordinación y la acción conjunta de los distintos actores del ecosistema del gas y el petróleo argentino” fue, según indicó, uno de los puntos más relevantes del contexto actual.

Respecto al rol de su provincia, fue claro: “¿Cuál es la participación de Río Negro? Es ser partícipes fundamentalmente en que en su territorio surgen los productos y los gasoductos que van al margen del océano Atlántico para construir el cable exportador de gas y de petróleo más importante de América”.

En ese sentido, destacó la importancia de generar confianza: “Lo que me interesa transmitir es que las compañías y los industriales sientan en Río Negro confianza. Y la confianza se produce en distintas maneras. Fundamentalmente es el no cambio de las reglas del juego”.

Ejes claves del sector

La infraestructura fue otro eje central en su discurso. Weretilneck detalló el avance del oleoducto VMOS, actualmente en ejecución: “Hoy debe estar en el 59% de ejecución… y para fin de año se está previendo el primer embarque de petróleo”. Además, describió el desarrollo de proyectos de GNL que comenzarán a operar en los próximos años: “Para el año 2027… ya vamos a estar produciendo GNL. Y el segundo barco… estaría arribando a fines del 2028”.

La formación de mano de obra aparece como otro pilar estratégico. Figueroa explicó que el contenido local es clave para sostener el crecimiento: “El contenido local ayuda a construir la sustentabilidad social. Nada se puede lograr sin sustentabilidad social”.

Según expusieron, Neuquén avanza con programas educativos y de capacitación: “Hoy hay 5.000 chicos neuquinos becados… el 80% son de familias que por primera vez tienen que ingresar a la universidad”, sostuvo Figueroa.

También mencionó la construcción de nuevas escuelas técnicas y la creación del Instituto Vaca Muerta.“Hoy tenemos un instituto de formación de gente, más modernos que los institutos que existen en los Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, Weretilneck hizo hincapié en la necesidad de una “mirada única, la coordinación y la acción conjunta de los distintos actores del ecosistema del gas y el petróleo argentino”, y en ese esquema se inscribe el rol del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

La participación de este tipo de entidades técnicas forma parte de ese entramado que, según el gobernador, hoy permite al país alinear políticas nacionales, decisiones provinciales y ejecución empresarial.

En su exposición, el mandatario también remarcó“de nada sirve ser dueño de algo si no tiene un contexto para que eso se transforme”. En esa construcción de condiciones, el aporte técnico y formativo del IAPG se vincula con la necesidad de mejorar procesos, acompañar a la industria y fortalecer las capacidades locales frente a proyectos cada vez más complejos.

“Con un trabajo en conjunto con el IAPG de Argentina hemos modificado, junto con el sistema educativo, los planes de estudio y las distintas compañías han hecho inversiones en los equipos que se utilizan en las escuelas técnicas. Es decir, hay ya más de seis escuelas que están formando estudiantes de nivel medio, ya directamente con salida laboral a las distintas compañías”, explicó.

Según explicó, la provincia viene trabajando en la adecuación de sus instituciones educativas en diálogo con el sector energético, y en ese proceso el IAPG funciona como nexo entre el sistema educativo y las necesidades concretas de la industria. La formación orientada, la actualización de contenidos y la vinculación temprana de estudiantes con el entramado productivo apuntan a reducir la brecha entre educación y empleo, uno de los desafíos centrales que atraviesa el desarrollo de Vaca Muerta.

El objetivo, coincidieron ambos gobernadores, es claro: transformar a Vaca Muerta en un proveedor global de energía. “Estamos en el momento oportuno y en el lugar indicado”, sostuvo Weretilneck.