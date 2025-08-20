Ruptura de La Libertad Avanza en Diputados: nace un nuevo bloque tras el portazo de tres legisladores

La “mega sesión” opositora en la Cámara de Diputados para tratar los vetos presidenciales hizo estallar por los aires al bloque de La Libertad Avanza, que sufrió una nueva fractura. Tres diputados se fueron de la bancada que preside el cordobés Gabriel Bornoroni y armaron una propia junto con la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta. El nuevo espacio fue bautizado con el nombre de “Coherencia”.

Además de Arrieta, lo integran la periodista Marcela Pagano (quien desde hace tiempo viene distanciada de sus pares libertarios y está enfrentada al presidente de la Cámara, Martín Menem), el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González. D’Alessandro será el presidente.

“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, expresaron en un comunicado tras formalizar el nuevo bloque ante Menem.

Bornoroni no pudo contener las fugas, que dejaron al bloque de La Libertad Avanza con 36 integrantes. “Le tienen que dar explicaciones a sus votantes”, reaccionó ante La Voz.

Pagano, D’Alessandro y Arrieta aportaron al quórum en la sesión pedida por la oposición y luego votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad, es decir, en contra del veto aplicado por el presidente Javier Milei.

La fractura del bloque libertario tenía antecedentes: desacuerdos internos, vetos sin explicación y conflictos por el armado de listas

La separación de Pagano no fue sorpresa, porque ya había colaborado con la oposición y amagaba con pegar el portazo. La crisis data del año pasado y tiene como origen la presidencia de la Comisión de Juicio Político. La legisladora fue votada por la oposición para ocupar ese cargo, pero vetada por los propios libertarios, sin explicaciones consistentes. La herida nunca se cerró.

D’Alessandro, quien también supo expresar posiciones disonantes, acumuló bronca con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, porque al filo de cierre de listas le intervino el sello de La Libertad Avanza en San Luis para quitarle la lapicera en el armado de la boleta. Esa decisión detonó las relaciones y provocó la salida del puntano, que el 10 de diciembre asumirá como legislador provincial.

Arrieta, por su parte, ya había abandonado La Libertad Avanza en agosto del año pasado luego de haber integrado la comitiva de libertarios que se trasladó al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura. En aquel momento, la mendocina formó su propio monobloque, llamado “Transformación”, y ahora se alió a los otros tres desertores.

