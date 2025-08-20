Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el veto a la Emergencia en Discapacidad

La oposición se impuso en la Cámara de Diputados y rechazó el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad. La mayoría conformada por el kirchnerismo, el radicalismo y bloques federales juntaron los votos necesarios para que ahora el debate pase al Senado. Cómo votaron los legisladores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

La ley, que busca apaciguar el ajuste en el sector, recibió un total de 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones.

A la oposición le fue mejor, incluso, que en la votación original de la ley, ya que hubo 24 votos positivos más, y 24 ausencias menos que en el mes de junio.

El debate ahora pasó al Senado, donde hay grandes posibilidades de que la oposición repita este resultado (ya habían aprobado el proyecto por unanimidad, en ausencia del oficialismo).

En la votación, los diputados de la Patagonia aportaron 17 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones o ausencias.

Cómo votaron los diputados de Neuquén el veto a la Emergencia en Discapacidad

Los legisladores de Neuquén aportaron tres votos afirmativos y dos negativos. Quienes se opusieron a la ley de Emergencia en Discapacidad fueron Nadia Márquez (LLA) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

Los diputados que apoyaron fueron Tanya Bertoldi (UxP), Pablo Todero (UxP) y Osvaldo Llancafilo (MPN).

Así votaron los diputados de Río Negro el veto a la Emergencia en Discapacidad

Los diputados Sergio Capozzi (PRO), Aníbal Tortoriello (que entró por el PRO), Eduardo Capozzi (PRO) y Lorena Villaverde (LLA) votaron en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Los votos afirmativos por la provincia fueron de Martín Soria (UxP) y Agustín Domingo (Innovación Federal).

Cómo votaron los diputados de Chubut

Los integrantes de Unión por la Patria de Chubut -Eugenia Alianiello y José Glinski–, Eugenio Ávila (Encuentro Federal) y Ana Clara Romero (PRO) votaron a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad. Por otro lado, el diputado César Treffinger (LLA) fue el único que votó en contra.

Así votaron los legisladores de Santa Cruz

Todos los diputados de Santa Cruz votaron a favor la ley de Emergencia en Discapacidad y fueron Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), José Luís Garrido Por Santa Cruz), Ana María Ianni (UxP), Gustavo González (UxP) y Roxana Reyes (UCR).

Tierra del Fuego: dos votos negativos, tres afirmativos

Los diputados de Unión por la Patria de Tierra del Fuego -Jorge Araujo Hernández, Andrea Freites y Carolina Yutrovic- votaron a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Por último, votaron en contra los legisladores Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).