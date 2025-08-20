Vivo | «Mega sesión» en Diputados: se ratificó el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones y el bono

La oposición en la Cámara de Diputados consiguió reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley de Emergencia en Discapacidad que había sido vetada por Javier Milei. La iniciativa, que generó un amplio apoyo social, volvió así a imponerse en el Congreso. Hubo 172 votos afirmativos y 73 negativos. Después, el oficialismo y bloques aliados lograron ratificar el veto presidencial a la ley de jubilaciones, que establecía un aumento del 7,2% de los haberes y un incremento del bono de 70 mil a 110 mil pesos.

Cerca de las 20:15, finalizó la lista de oradores y la Cámara baja votará al respecto del veto presidencial contra el aumento en las jubilaciones que el Congreso ya había aprobado.

Para mantener el proyecto original se requerían 2/3 de los votos disponibles y la oposición sólo logró conseguir 160 votos a favor contra 83 negativos y 6 abstenciones. Por este motivo, se mantiene vigente el veto presidencial.

Cómo fue la sesión por la ley de Emergencia en Discapacidad

La mayoría de los votos afirmativos provinieron de los bloques opositores que impulsaron el proyecto, aunque también se sumaron legisladores que están desencantados con el oficialismo tras las tensiones por el cierre de listas. La decisión representa un nuevo revés para el gobierno nacional. Ahora el debate por la Emergencia en Discapacidad se traslada al Senado.

La sesión inició minutos después de las 12 tras lograr quórum con 136 bancas presentes. El objetivo principal de la oposición este miércoles es lograr debatir dos temas fuertes, los principales de esta jornada junto con los vetos del presidente. Se trata de los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles.

Las propuestas impositivas se aprobaron el pasado 10 de Julio en el Senado, pero resta su tratado en Diputados. Los proyectos tienen asegurada la votación, pero no los dos tercios ante un eventual veto ya que, como parte de su estrategia para frenar la ofensiva, el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió con el grupo de mandatarios.

A esto se suma que Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron que en la sesión especial se trate los vetos jubilatorios y a la emergencia en discapacidad, una reforma al Régimen Penal Tributario y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.

Por su parte el oficialismo planeó defender su postura argumentando el impacto fiscal que tendrán estas iniciativas y el riesgo de que alteren el equilibrio.

ATN y combustibles

Los proyectos para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que establece un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles fueron rechazados fuertemente por el Gobierno. Sin embargo la oposición insiste en lograr su aprobación.

Ambas iniciativas implican transferencias automáticas de libre disponibilidad y con impacto directo en las cuentas provinciales.

Si la oposición consigue avanzar, los ATN pasarían a distribuirse casi íntegramente de manera automática, con una ganancia neta frente al reparto discrecional actual. En tanto por el impuesto a los combustibles, las provincias pasarían de recibir el 25,5% al 57% de la recaudación.

Vetos de Javier Milei: jubilaciones, emergencia en discapacidad y Bahía Blanca

En cuanto a las jubilaciones, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que si la oposición consigue insistir en la ley vetada por el presidente que dispone, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año.

Además la OPC argumenta que la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tienen efecto económico, tienen efecto financiero cuyo costo podría ser «del 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI.«

Por su parte la ley que propone declarar emergencia por discapacidad hasta 2026, fue vetada por el presidente quien argumentó su elevado impacto fiscal. Según el informe compartido en La Nación que tomó de la OPC; el costo total de las medidas se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).

Este número es variable porque la norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que también terminar por elevar el costo de la medida. Además, la norma establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI). También advierte que se dispone además una actualización mensual de los aranceles, cuyo impacto fiscal será difícil de estimar.

Finalmente también se buscará incluir la ley que procura fondos de emergencia para Bahía Blanca, afectada por el fuerte temporal de marzo, la cual habilita fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de la ciudad y subsidios para los afectados por un total de $200.000 millones.

En junio el presidente vetó este proyecto tras sostener que no contemplaba fuentes de financiamiento para costear el fondo de emergencia. En su última sesión el Senado rechazó el veto e insistió en la ley, por lo que si la Cámara de Diputados sigue este mismo camino.

Con información de La Nación y Noticias Argentinas.