Salud en Río Negro: «Está asfaltando el camino para irse con Milei», Ana Marks apuntó contra López por sus dichos

La tensión entre dirigentes políticos por la situación de la Salud Pública en Río Negro continúa. Luego del cruce entre Martín Doñate y Facundo López por tener opiniones distintas respecto a las declaraciones de Alberto Weretilneck sobre lo que está sucediendo en la provincia, la legisladora del bloque del Partido Justicialista, Ana Marks, apuntó contra el titular del bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro por sus dichos y emitió fuertes declaraciones.

Tras los entredichos donde Facundo López cruzó a Martín Doñate por no mostrarse de acuerdo a las declaraciones del gobernador rionegrino y referirse a que el senador solo está haciendo «politiquería barata», la legisladora Ana Marks, también se sumó y apuntó contra López con un mensaje publicado en su cuenta de red social X donde enumeró las sucesivas políticas del Estado nacional hacia la provincia. En este sentido señaló: “Tras las desafortunadas y violentas declaraciones en contra del kirchnerismo y Martín Doñate, son expresiones que hablan más de su brújula descalibrada en términos políticos y de la calidad de su perfil como ¨dirigente¨ que a quienes ataca y descalifica. Hay cosas más graves e importantes que atender hoy en Río Negro”.

Aprovechó el comunicado para acusar al funcionario de que “lo asusta la crisis o está asfaltando el camino para irse con Javier Milei para aprobarle por migajas sus nefastas leyes”, y agregó, “no nos use a nosotros como excusa”.

Marks envió un mensaje contundente hacia quien hoy es parte del bloque del gobernador rionegrino y le advirtió que no le tiene miedo “ni a sus formas, ni a la prepotencia que está acostumbrado a ejercer en la legislatura provincial y que tanto temor infunde en algunos mostrándose como quién acumula la suma del poder público en Río Negro. Tampoco le temo ni a sus oscuros manejos ni sus roscas palaciegas. Todo lo contrario”. Por su parte recordó que si la provincia «está en la crisis que está, quizá sea más porque lamentablemente la última palabra del ejercicio del actual gobierno terminó en sus manos que en las de quién verdaderamente eligió el pueblo rionegrino. De seguir así, triste destino”.

“Es lamentable que, con una agresividad desmesurada y fuera de contexto, se responda con burda infamia al posicionamiento estrictamente político y respetuoso manifestado por el Senador nacional Martín Doñate en solidaridad con las y los trabajadores de la salud pública”, puntualizó la legisladora y recordó que el senador Martín Doñate “lo hizo en el marco de la aguda y terminal crisis que sufre el sistema sanitario público luego de la manifestación del gobernador quién expresamente invitó a los profesionales y trabajadores de los hospitales a aceptar la invitación a que se vayan a trabajar a las clínicas”. Además se mantuvo firme y enfatizó que es “nada distinto de lo que viene pregonando el Senador peronista hace años en cuanto a los grandes acuerdos en materia de salud que debe tener Río Negro. Estado articulador y privado complementario. No a la inversa”.

Por otra parte Ana Marck se refirió a las declaraciones de Facundo López al tratarlos de «vagos»y recordó que “a los peronistas nos quieren bajar el precio rotulándonos con estigmatizaciones. Siempre fue así desde el 1945 en adelante”, y se mantuvo firme al expresar: «Estos “vagos” a los que ahora usted ataca, somos los que intendentes de todos los colores políticos e incluso el actual gobernador a su cargo, vienen reivindicando y agradeciendo por las gestiones, inversiones, recursos, adelantos del tesoro nacional (ATN) para la provincia y los municipios, equipamientos, maquinarias, subsidios y créditos que, entre otras tantas gestiones, hicimos desde el peronismo cuando nos tocó gobernar la nación”.

Finalmente la legisladora del bloque del Partido Justicialista declaró: «Siempre será nuestra voluntad que Río Negro tenga un Gran Acuerdo de largo plazo donde, como se lo ha subrayado insistentemente, debe exceder un puesto político o una candidatura. No se trata de cargos, se trata de políticas de estado. Sabemos hacia donde queremos que Río Negro vaya. Está claro que sin contexto nacional las provincias no se salvan solas. El provincialismo a secas es una entelequia. Hoy está a la vista, no actúe irresponsablemente, puede ser muy grave para el destino de las y los rionegrinos y su gobernabilidad”.

Cruce entre Martín Doñate y Facundo López

El desacuerdo entre el senador Martín Doñate y Facundo López surgió a partir de las declaraciones del gobernador, Alberto Weretilneck, sobre la situación provincial y el sistema de salud. Doñate manifestó que se mostraba preocupado por las declaraciones porque marcaban «un crudo diagnóstico de la situación actual del Estado rionegrino en materia financiera, económica y sanitaria»; y a ello criticó al gobernador declarando:«invitar a los profesionales de la salud pública a que se vayan a trabajar al sector privado, es un error inaceptable».

Luego fue el titular del bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López quién salió al cruce y opinó que Doñate no supo comprender el mensaje del gobernador: «Quiero pensar que Doñate no entendió lo que quiso decir el gobernador Alberto Weretilneck en su mensaje a los rionegrinos. Si no es así, lo que está haciendo es mentirle a los rionegrinos para tratar de sacar algún rédito político para posicionarse en la interna del Justicialismo y ganarse la simpatía del sorismo».

Qué dijo Weretilneck en su mensaje a los rionegrinos

En relación a los empleados públicos Weretilneck sostuvo que «entiendo que los sueldos no alcanzan, entiendo que todo esto que ha sucedido en el último tiempo ha deteriorado enormemente los salarios de los trabajadores públicos. Pero quiero decirles también a los empleados del sector salud, no esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber».

En ese sentido ratificó que en las próximas horas se convocará al diálogo. «Vamos a escuchar y vamos a tratar de brindar respuestas, pero tengo una obligación y una cuestión moral, que es tratar desde el punto de vista salarial a todos los empleados públicos de la provincia de la misma manera».

«No voy a firmar aumentos salariales que la provincia de Río Negro no pueda pagar. No voy a ser el responsable que la provincia quiebre, como pasó muchísimos años atrás y que significó para los trabajadores públicos y para el pueblo de Río Negro un dolor y una tristeza muy grande».