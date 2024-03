Salud en Río Negro: entredicho entre Martín Doñate y Facundo López por declaraciones del gobernador

La situación de la Salud Pública en Río Negro se trasladó a los cruces verbales entre dirigentes políticos, en tanto que desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) este sábado se ratificó la medida de fuerza anunciada los últimos días y que se cumplirá entre lunes y miércoles próximos.

La primera respuesta a recientes declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck sobre la situación provincial llegó por parte del senador Martín Doñate, quien manifestó «mi más profunda preocupación por las declaraciones efectuadas» porque marcaron «un crudo diagnóstico de la situación actual del Estado rionegrino en materia financiera, económica y sanitaria».

Doñate reconoció que «es evidente que el contexto nacional y las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei han tenido efectos devastadores para las familias argentinas, el comercio, la industria y los Estados provinciales y municipales» pero «es preciso alertar especialmente sobre lo anunciado por el gobernador respecto de la gravedad de la situación del servicio de salud pública rionegrino».

Dijo que «es imprescindible agotar todas las instancias de diálogo y resolución de este angustiante conflicto en el que se pone en juego la salud de nuestra gente» y remarcó que «nunca la salida es la privatización indirecta de este servicio esencial».

Para el senador «invitar a los profesionales de la salud pública a que se vayan a trabajar al sector privado, es no solo un error inaceptable» sino también «una decisión política que va a contramano del pretendido mejoramiento de las finanzas y choca de frente con el rol ineludible del Estado de asumir a la salud como política pública cuestión que fue, debe ser y es parte de los grandes acuerdos a los que debemos arribar en nuestra provincia».

«Doñate no entendió» aseguró López

Facundo López, titular del bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, se mostró sorprendido por la declaraciones de Doñate, en especial por la interpretación de su colega nacional sobre la intención del gobierno rionegrino de privatizar el sistema de salud.

«Nada más alejado de la realidad. Quiero pensar que Doñate no entendió lo que quiso decir el gobernador Alberto Weretilneck en su mensaje a los rionegrinos» aseguró López y agregó que «si no es así, lo que está haciendo es mentirle a los rionegrinos para tratar de sacar algún rédito político para posicionarse en la interna del Justicialismo y ganarse la simpatía del sorismo».

Para el legislador rionegrino el mensaje fue claro porque «nuestro Gobierno va a seguir defendiendo a la salud pública como siempre lo ha hecho, y para ello convocó a los trabajadores del sistema que estén realmente comprometidos con esta tarea».

Aunque aclaró que «más allá de la voluntad, hay un presupuesto que no es infinito, y mucho menos en el contexto actual de recortes implementados por el Gobierno de Javier Milei», reafirmó que «nuestro Gobierno hará el máximo esfuerzo para tratar de satisfacer las necesidades de todos sus trabajadores, y asegurar la atención en todos los hospitales y centros periféricos a quienes no pueden acceder a la medicina privada, que cada vez son más gracias al modelo excluyente del Gobierno Nacional. El diálogo es y será el camino elegido por Juntos».

Dijo López que «espero que lo de Doñate haya sido sólo una mala lectura. Sería muy triste que ya estuviera pensando en hacer politiquería barata cuando falta tanto para las elecciones del año que viene, y sobre todo, cuando hay tantas cosas para resolver antes de eso».

Qué dijo Weretilneck en su menaje a los riongrinos

En relación a los empleados públicos Weretilneck sostuvo que «entiendo que los sueldos no alcanzan, entiendo que todo esto que ha sucedido en el último tiempo ha deteriorado enormemente los salarios de los trabajadores públicos. Pero quiero decirles también a los empleados del sector salud, no esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber».

En ese sentido ratificó que en las próximas horas se convocará al diálogo. «Vamos a escuchar y vamos a tratar de brindar respuestas, pero tengo una obligación y una cuestión moral, que es tratar desde el punto de vista salarial a todos los empleados públicos de la provincia de la misma manera».

«No voy a firmar aumentos salariales que la provincia de Río Negro no pueda pagar. No voy a ser el responsable que la provincia quiebre, como pasó muchísimos años atrás y que significó para los trabajadores públicos y para el pueblo de Río Negro un dolor y una tristeza muy grande».