Salzotto habló tras las amenazas: “Estoy sorprendida, angustiada y hoy fortaleciéndome”

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto (PJ) relató en RÍO NEGRO RADIO la situación de violencia, hostigamiento y amenazas sufridas por parte del expresidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, y afirmó, a tres días del grave hecho que está “sorprendida por lo sucedido, angustiada y hoy fortaleciéndome”.

Escuchá a Daniela Salzotto, intendenta de Catriel en RÍO NEGRO RADIO:

La dirigente peronista denunció a quien fue su compañero de lista en 2023, que fue imputado el sábado por los delitos de coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma y posteriormente renunció al cargo para evitar ir preso, según se definió en la audiencia de formulación de cargos.

Ante este corrimiento, la intendenta confirmó que temporalmente está a cargo del Concejo Deliberante el vicepresidente pero en la próxima sesión asumirá en el cargo una mujer que continuaba en la lista que ganó las elecciones en 2023.

También agradeció las expresiones de solidaridad y apoyo de todo el arco político rionegrino, incluyendo al gobernador Alberto Weretilneck que se comunicó con ella tras el incidente.

«Es un atentado a la gobernabilidad democrática»

Salzotto remarcó la gravedad del hecho de violencia por tratarse de una persona con un cargo público, “de un funcionario hacia otro funcionario y ninguno de los dos de menor rango” y afirmó que se trata de una “crisis institucional” que se busca sortear tras el grave incidente en el que Ariaudo se presentó en el municipio exhibiendo un arma de fuego, tras varios días de amenazas hacia la jefa comunal.

Expresó que se trató de un hecho “atentando a la gobernabilidad democrática, a las prácticas democráticas en el gobierno, en la gestión”.

También se refirió al hecho desde el aspecto personal y de violencia hacia una mujer. “Hoy me siento — como muchas otras mujeres— muy violentada, desde hacía una semana venía padeciendo amenazas, situaciones muy malas, hostigamientos y realmente en ese momento nunca dimensioné que iba a llegar a este hecho. Siempre traté de contener la situación, contenerlo a él, por todos los compañeros también, no era solamente conmigo”, expresó con tono pausado.

Según indicó Salzotto, el expresidente del Concejo “nunca aceptó el cargo que él tenía” y se negaba a admitir sus decisiones de gestión como jefa comunal. Recordó que en diversas reuniones de gobierno “siempre era que yo debía considerar su decisión, él quería tomar la decisión, no aceptaba un no, yo le decía ‘Beto quien tiene la última palabra más allá de los consensos soy yo, soy la intendenta”, relató.

La jefa comunal dijo que se le ofreció pasar a una secretaría en el Ejecutivo para estar en la gestión pero debía renunciar a su banca de concejales por las incomptabilidades pero “no lo entendía, quería seguir en el Concejo y estar en la secretaría”.

Salzotto dijo que el lunes de la semana pasada mantuvo una conversación en la que le insistió en que debía asumir su rol como representante de otro poder del Estado municipal y el detonante que hizo crecer la agresividad fue que en un medio radial anunció el trabajo en consumo problemático que realizaba el municipio y pidió que al igual que ella todos los funcionarios se sometan a los exámenes para ser un ejemplo ante la comunidad porque “hay que plantear una política de equidad”. De inmediato comenzó a recibir amenazas y exigencias y al día siguiente ocurrió el incidente de su exhibición del arma de fuego en una cámara de seguridad del Concejo, una agresión con otro funcionario y el intento de llegar hasta el despacho de la intendencia.

“Más allá de que es un escándalo, esto que me pasó a mi hoy más que nunca me hace ver que no puedo debilitarme y abandonar, al contrario tenemos que ser muchos más funcionarios y políticos los que podamos sanar la política”, enfatizó la intendente que tras el hecho radicó la denuncia en fiscalía el viernes por la mañana y también otros funcionarios agredidos y amenazados.

“Tenemos que entender que lo que no nos puede suceder es la violencia institucional, no podemos naturalizarla, ningún tipo de violencia” señaló y dijo que este tipo de hechos generan una “situacion de vulnerabilidad muy importante, como mujer y como persona, pero a pesar de eso también se que uno se reconstruye todo los días”.