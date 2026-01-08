San Martín de los Andes multó a vendedores ambulantes que estaban en infracción

En San Martín de los Andes, el municipio inició la ronda de operativos de control que busca erradicar la venta ambulante no autorizada. En este inicio de la temporada estival se labraron las actas de infracción para los incumplidores. En la ciudad está regulada la venta ambulante y no se permite que se haga sin habilitación y frente a un local que comercializa mercadería o productos el mismo rubro.

Las recorridas para verificar si se daba o no la situación la venta ambulante sin autorización se iniciaron el martes último. Estos controles se realizan en el contexto de la ordenanza N° 837 que fue aprobada en 1992.

La reglamentación de la norma en cuestión que tiene una modificación en su artículo 4° bis, estipula cuáles son las prohibiciones. Esa modificación fue aprobada por la ordenanza 15.477, en la sesión del 18 de diciembre de 2025 y promulgada el 30 de diciembre pasado.

En este contexto es que se definió, específicamente, que no está permitida la venta ambulante en la avenida Costanera Miguel A. Camino, entre la avenida San Martín y calle Gabriel Obeid; en la avenida San Martín; y en las arterias transversales a la avenida San Martín entre General Villegas y General Roca.

En la sesión se conoció el dictamen que autorizó la modificación y que fue analizado en comisión. El concejal Roberto Sicilia (Fuerza Libertaria) fue el encargado de leerlo a sus pares. Se aprobó por la mayoría de los asistentes. De manera negativa votó la concejala Marcela Valenzuela y ausente Santiago Fernández.

Entre los fundamentos para modificar el artículo que reglamenta la actividad se detalló que la avenida San Martín es uno de los principales corredores turísticos, de mayor tránsito de la ciudad. Por esta razón es que «resulta necesario mantener el orden y la fluidez de la circulación».

En este sentido es que la «instalación de puestos fijos no previstos en la normativa, y la venta ambulante en este espacio no solo obstaculiza el paso de residentes y visitantes, sino que genera una mala imagen y representa una competencia desleal».

El dictamen también refirió las características de las veredas que son «de por sí angostas y con espacios verdes, que requieren especial cuidado para garantizar desplazamientos con comodidad». Y evitar así el incumplimiento de la norma que especifica la eliminación de las barreras arquitectónicas urbnaas y de transporte.

Los controles continuarán en febrero

Con la reglamentación en vigencia, el municipio, a través del secretario de Gobierno, Matías Consoli, y asistido por agentes de Guardas Ambientales, de Bromatología, Secretaría y Subsecretaría de Gobierno y junto al personal policial iniciaron el recorrido.

Los vendedores ambulantes debieron exhibir ante los funcionarios los permisos y las habilitaciones que se les otorgó oportunamente. En aquellos casos en los que no cumplían con los requisitos fueron infraccionados. Una de las prohibiciones vigentes especifica que no está permitido establecer puestos fijos en las veredas y la venta de mercaderías frente a un comercio que tiene su local y son del mismo rubro.

Por otra parte, para que la persona esté habilitada desarrollar la venta ambulante debe presentar la documentación en el Registro municipal, según la categoría (se diferencia los comercios instalados de los itinerantes).

El trámite para obtener la licencia comercial incluye la solicitud donde además de la identidad y datos personales, se especifique el ramo de comercialización y los documentos que acrediten el origen de los productos dispuestos para la venta.