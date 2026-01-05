Otro municipio de Neuquén va por la tasa vial: Villa La Angostura reflotará un proyecto para cobrarla

En búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, el municipio de Villa La Angostura confirmó a través de su intendente, Javier Murer, que reflotará un proyecto de ordenanza para cobrar una tasa vial sobre el expendio de combustibles en la localidad.

El jefe comunal habló con Diario RÍO NEGRO sobre la medida y explicó que la iniciativa data del primer año de gestión, cuando fue enviada al Concejo Deliberante. Distintos factores, como el rechazo de una parte de la población y la falta de consenso, frenaron el avance de la propuesta, que quedó a la espera de su tratamiento.

La acción se enmarca en el llamado pacto de gobernanza que firmaron los municipios con el gobierno provincial. De acuerdo a Murer, en ese convenio los ejecutivos locales se comprometieron, ante el recorte de fondos nacionales, a mejorar sus niveles de recaudación con algunas herramientas puntuales. «Una de ellas era la tasa vial», indicó.

«Nosotros presentamos en su momento el proyecto, pero quedó en tratamiento y ahora volvemos a insistir», dijo, luego de remarcar que otros municipios de la provincia ya avanzaron en esa línea, como Neuquén capital, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Piedra del Águila.

Villa La Angostura reflota el cobro de la tasa vial: cuánto recaudaría

Murer recordó que, por normativa, la tasa no puede superar la alícuota del 4,5% por litro neto de combustible. Mencionó, para ejemplificar, que llenar el tanque de un vehículo grande como una camioneta puede valer hasta $90.000 o $100.000. De ese total, alrededor de $4.500 serían retenidos por la aplicación del tributo.

«Y puede ser menos si se trata de otro tipo de rodado, como un auto. Estimamos que serían unos $2.800 por tanque».

Según describió el jefe de gobierno local, la medida, que se aplicaría con las estaciones de servicio como agentes de retención, no tiene un fin «netamente recaudador». Dijo que el texto enviado al Deliberante establece destinos específicos para el dinero, especialmente vinculados al desarrollo de infraestructura como obras de pavimentación, cordón cuneta y proyectos de provisión de agua.

Señaló que la localidad enfrenta una situación particularmente compleja, en la que «se viene haciendo un ajuste permanente». «Necesitamos mejorar la tasa de recaudación para poder mejorar los servicios, cuando asumimos solo cubríamos un 17% de esos servicios, hoy estamos en el orden del 27% y la meta a alcanzar es 60%«, precisó.

La municipalidad angosturense se encarga del mantenimiento de las calles, la mayoría de las cuales son de ripio, de la recolección de residuos y de la provisión de agua, que en el último tiempo enfrentó serios inconvenientes por la escasez de precipitaciones en la región. «Hoy estamos desbordados», enfatizó.

«Tenemos zonas que se han quedado sin agua, porque los arroyos ya no nos permiten reforzar el abastecimiento y las bombas que vienen del lago están funcionando las 24 horas del día», al límite de su capacidad de respuesta.

De cara al tratamiento en el Concejo, que podría darse este mes de enero, sostuvo que la intención de su administración es buscar los consensos necesarios para aprobar la ordenanza. «Agregaremos las sugerencias que nos marquen«, aseguró.

Tasa vial en Villa La Angostura: el panorama en el Deliberante y otras iniciativas

Del total del cuerpo, cuatro concejales forman parte del frente Neuquinizate (Comunidad, Avanzar Neuquén y Nuevo Compromiso Neuquino), el mismo por el cual resultó elegido Murer en 2023. Los tres restantes integran otros espacios de la oposición, con distintos grados de distancia respecto al oficialismo.

Para aprobar una ordenanza, se necesita el acompañamiento de 5 votos, explicó el titular de la intendencia.

Además de la tasa vial, el Ejecutivo también impulsa el tratamiento del código tarifario 2026, que ya recibió una primera lectura y todavía debe atravesar una segunda instancia de análisis para definir valores comunes.

Murer remarcó que muchas de las tarifas que cobraba la localidad estaban desactualizadas, lo que también afectó la posibilidad de garantizar servicios de calidad y realizar obras de infraestructuras a la altura del crecimiento de La Angostura.

El intendente citó un caso concreto: una casa de casi 200 metros cuadrados ubicada en una zona cotizada del ejido que pagaba solamente $2.800 de agua a fines de 2023.

Hacia adelante, expresó que una de las principales metas de su gestión es ampliar las calles con asfalto. Dijo que se están realizando distintas obras para «dejar cubierto completamente con pavimento el radio urbano».