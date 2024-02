Scioli defendió su decisión de unirse al gabinete de Milei: «Me critican porque quiero trabajar»

Daniel Scioli, quien recientemente se unió al gabinete del presidente Javier Milei como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, respondió contundentemente a las críticas recibidas por parte de Unión por la Patria. En declaraciones al programa Aire de Noticias en radio Mitre, Scioli defendió su decisión y expresó su disposición para trabajar en beneficio del país.

El designado funcionario del gobierno de Milei afirmó: «Me critican porque quiero trabajar», refiriéndose a los cuestionamientos recibidos, especialmente por parte de la diputada Victoria Tolosa Paz. Scioli destacó su historial de compromiso y afirmó que «siempre me la jugué en momentos críticos».

Además, mencionó su larga relación con Milei y su deseo de contribuir al cambio y al desarrollo de la Argentina. «Vine a trabajar de secretario en un ministerio (Interior), no se me rasgan las vestiduras», dijo.

En cuanto a su nueva función en el gobierno, Scioli explicó que, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, llegaron a la conclusión de que podía aportar más desde una posición en el país. También hizo hincapié en su voluntad de colaborar y ayudar en un contexto económico desafiante, buscando soluciones para el país.

«¿Está mal querer ayudar? Dije: ‘Este momento es el momento’, mi objetivo pasará por aportar soluciones en un contexto donde no hay plata, con el ingreso de dólares a través del turismo, me critican porque quiero trabajar, no me quedé en la tranquilidad de Brasil, hay algo superior, los intereses de la Argentina», planteó.

Por otro lado, Scioli afirmó que su tiempo en la política electoral terminó, después de no haberse dado las condiciones para su candidatura presidencial el año pasado. «Terminado eso, y esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia, si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que siento», reforzó.