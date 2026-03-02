Se achica la interna del PJ en Neuquén: la Justicia Federal dio de baja a una de las listas

Una de las listas que se había anotado para participar de las elecciones internas del peronismo en Neuquén fue dada de baja por la Justicia Federal este lunes, al no presentar la cantidad de avales necesarios para participar de la compulsa.

Se trata del Frente Peronista, agrupación que llevaba como candidato para presidente del Consejo Provincial al dirigente de la Uocra, César Godoy.

La impugnación

La nómina de este sector y la de Peronismo Territorial, con José Assad como primer postulante, había sido impugnada por la lista de Peronismo para la Victoria, identificada políticamente con el exsenador Oscar Parrilli.

El planteo primero se elevó ante la Junta Electoral del partido, que el jueves pasado oficializó a las tres propuestas inscriptas. Finalmente, al recibir una respuesta negativa del órgano partidario, se trasladó al juzgado federal N°1 de Neuquén, a cargo del juez subrogante Gustavo Villanueva.

En una resolución publicada este lunes, el magistrado consideró acreditados los argumentos de la presentación y avaló la impugnación contra las candidaturas provinciales del Frente Peronista.

En cambio, no hizo lugar a la solicitud realizada sobre la lista de Peronismo Territorial, señalada por presuntamente presentar documentación fuera de término.

Qué dijo el juez

Los apoderados de Peronismo para la Victoria, cuyo candidato a presidente partidario es Juan Domingo «Chule» Linares, habían hecho foco en los avales presentados por la lista 45 de Godoy y la lista 22, que le cedió firmas a la primera.

Para obtener la oficialización cada lista debía presentar avales equivalentes al 3% del padrón de afiliados, computados en 20.091 para la elección convocada el próximo 15 de marzo. En el caso de las candidaturas del Consejo Provincial, el número estimado era de 603 afiliados.

Villanueva solicitó la información a la Junta Electoral. De los documentos revisados, indicó que el Frente Peronista alcanzó los 517 avales presentados en papel o 557 en formato excel. «De modo tal que no se verifica el cumplimiento de dicho requisito, que resulta ineludible para la oficialización de los candidatos«, analizó el juez.

Durante su escrito también se refirió a la cesión de avales de la lista 22, identificada como Peronismo para el Futuro.

Al respecto, aclaró: «No está previsto en la Carta Orgánica, ni en la legislación electoral aplicable -cf. art. 55 de la Carta Orgánica- norma alguna que habilite la cesión o transferencias de avales de una lista a otra. El afiliado que otorga su aval para la postulación de un candidato o lista de candidatos brinda su consentimiento para que ese candidato -y no otro- se presente en las elecciones internas».

Con esos argumentos, dio por observada «la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales en cuanto a la cantidad y validez de los avales presentados por la lista N°45», motivo por el cual «corresponde acceder a la impugnación efectuada».

Fuentes del partido aclararon a Diario RÍO NEGRO que la medida sería de carácter definitivo, aunque solo correría para las categorías de nivel provincial. Por eso, el espacio todavía podría competir en las seccionales locales donde haya presentado el número adecuado de avales.

El planteo rechazado

El juez, por el contrario, desestimó el planteo contra la lista N°17 de Peronismo Territorial. En la solicitud de impugnación se habían citado irregularidades durante el cierre de listas en la Junta Electoral.

Puntualmente, los demandantes mencionaron un informe de los veedores de la Justicia, en el que se advertía sobre el ingreso de una persona «con un carrito de bebé» a la sede partidaria en le medianoche del 20 de febrero, cuando venció el plazo para remitir la documentación de cada lista.

A pesar de esta situación, Villanueva aclaró que «no fue posible acreditar que ciertamente se haya ingresado documentación en el cochecito ni a quién fue entregada -en su casa- la misma». Agregó que «tampoco los quejosos demuestran -no aportan prueba al respecto- que se haya ingresado algún tipo de documentación, y menos que hubiera sido ingresada a favor de Peronismo Territorial».

De acuerdo al cronograma electoral presentado por el partido, hoy lunes vencía el plazo para que cada agrupación presentara un modelo de boleta, mientras que la oficialización se había fijado para este martes.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde la Junta Electoral indicaron que estaban al tanto de la decisión del magistrado y que ya habían notificado a los apoderados de las listas.

