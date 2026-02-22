Tres listas inscriptas para disputar la conducción del PJ en Neuquén: los candidatos que presentaron

Con presentaciones de último momento y alguna polémica en el medio, tres listas se anotaron para competir por la conducción provincial del Partido Justicialista en Neuquén. El plazo venció el viernes pasado a la medianoche y la Junta Electoral ahora deberá avanzar con la oficialización, prevista para el 26 de febrero.

Las elecciones internas serán el próximo 15 de marzo, cuando más de 20.400 afiliados estarán en condiciones de elegir a los integrantes del Consejo Provincial, el Congreso Partidario y el Tribunal de Cuentas, además de la composición de 36 consejos locales.

El cronograma electoral establecía que la presentación de las candidaturas debía hacerse antes de la medianoche del viernes. Cada sector tenía que presentar, al menos, unos 640 avales.

Interna del PJ en Neuquén: las tres listas que se presentaron

De acuerdo a lo que pudo conocer Diario RÍO NEGRO, luego de la reserva de colores y números que había tenido alta participación a principios de mes, solo tres agrupaciones se registraron para competir por los cargos de la conducción provincial.

Una de las listas que se anotó fue la de Peronismo para la Victoria, que tiene como principal referente al exsenador Oscar Parrilli y lleva como candidato a presidente del Consejo al exintendente de Junín de los Andes, Juan Domingo “Chule” Linares.

También se inscribió la lista de Peronismo Territorial, sector que es conducido por un grupo de intendentes cercanos al gobierno de Rolando Figueroa. El candidato a presidente de este espacio es el jefe comunal de Vista Alegre, José Asaad.

Finalmente, la tercera nómina fue anotada bajo el nombre de Frente Peronista. Su candidato a presidente del Consejo es el dirigente gremial de la construcción, César Godoy.

Interna del PJ en Neuquén: cómo sigue el proceso

Ernesto Lagos, presidente de la Junta Electoral, dijo a Diario RÍO NEGRO que hubo agrupaciones que solo presentaron candidatos para congresales y consejeros locales, con casos puntuales en San Martín de los Andes, Cutral Co, Plaza Huincul y Chos Malal.

Según adelantó, el proceso de análisis comenzará este lunes. Durante su desarrollo, que será abierto a los apoderados de cada agrupación y la Junta Electoral, se deberán validar los avales y el resto de los documentos ingresados.

Dijo que la idea es culminar esa instancia antes del 26 de este mes, cuando finalice el plazo para oficializar a las listas que cumplieron con todos los requisitos.

Una vez superada esa fecha, el 2 de marzo se hará la presentación de las boletas y se le dará inicio a la compaña electoral que, por el calendario elegido, será breve. Menos de dos semanas después, el 15, se hará el acto eleccionario, durante el cual se podrá votar entre las 8 y las 18. Finalmente, a fin de marzo, tendrá lugar la proclamación de las nuevas autoridades.

Lagos indicó que, aunque el proceso fue demandante, el alto interés por la interna quedó evidenciado y solo hubo un par de localidades donde no se presentaron candidaturas para ninguno de los cargos. «Quedarán afuera del Congreso por no tener representantes», confirmó.

El comicio definirá, entre otras cosas, los 19 integrantes del Consejo Provincial, que es el máximo órgano ejecutivo del partido. También lo hará con los más de 70 representantes del Congreso Partidario, cuya cantidad depende precisamente de las listas presentadas en cada consejo local, y las tres sillas del Tribunal de Cuentas.

Interna del PJ en Neuquén: advierten con una impugnación

Como suele suceder en este tipo de instancias, los cuestionamientos no estuvieron ausentes.

Luis Sagaceta, apoderado legal del sector Peronismo para la Victoria, indicó a este diario que hubo algunas «irregularidades» en el trámite del último viernes. Dijo que la Junta Electoral recibió documentación de una de las agrupaciones cuando el plazo fatal, que vencía a la medianoche, ya no estaba vigente.

«Le abrieron la puerta mágicamente a un apoderado, nosotros lo dejamos asentado en un acta», añadió.

Señaló que posiblemente este lunes se presente una impugnación ante ese órgano partidario.

Fuentes del justicialismo al tanto del proceso añadieron por otro lado que algunas agrupaciones hicieron presentaciones «débiles», por lo que es posible que alguna de ellas sea descartada durante la evaluación que comenzará mañana.

La principal objeción pasaría por la cantidad avales y la validación de los mismos.