Se activaron los tres sectores del MPN que esperan la fecha de las elecciones internas

El Movimiento Popular Neuquino puso primera y aceleró en la ruta que lo llevará a las elecciones para renovar la conducción del partido que hoy está en manos de Omar Gutiérrez y también para ralear los aspirantes a candidatos a gobernador para el año que viene.

Con unos 110 mil afiliados que estarán habilitados para elegir los 20 representantes de la Junta de Gobierno, 52 titulares y 52 suplentes de la Convención y la renovación de las 22 seccionales que tiene el partido en la provincia. Para las elecciones internas en las que se elegirán candidatos también podrán votar los independientes. En la última elección de 2018 votaron 129.500.

Los sectores activos en la interna son la listas Azul y Blanca que conduce el petrolero Guillermo Pereyra, la Violeta del diputado nacional Rolando Figueroa y la Azul que orienta el exgobernador Jorge Sapag.

Si bien aún no están convocadas formalmente las dos elecciones internas, las tres listas huelen un anuncio próximo por lo cual alistan los seguidores.

Azules en El Chocón

La lista Azul realizó este viernes en la cancha del complejo La Huella de Villa El Chocón una reunión preparatoria de un acto de demostración de fuerza que realizará en ese mismo lugar el sábado 30 de abril donde se oficializará la candidatura de Marcos Koopmann para gobernador y, probablemente, de Gutiérrez para presidir el partido.

La lista Azul reunió a intendentes en El Chocón para preparar el acto del 30 de abril (Gentileza lista Azul MPN)

Al encuentro Azul concurrieron casi todos los intendentes que responden al sector incluyendo Hugo Gutiérrez de Chos Malal quien respondía a Figueroa, como así también los presidentes de las comisiones de fomento.

«Tenemos que estar juntos y unidos de cara a los compromisos electorales que se vienen», dijo el presidente de la Junta de Gobierno del MPN y agregó que «en esta nueva etapa hay que revalidar los títulos después de las cuatro gestiones que comenzaron en 2007 con Jorge Sapag».

Sostuvo que tiene las expectativas que los mejores dirigentes del partido van a acompañar la propuesta de la lista Azul y recordó las máximas que comenzaron con la paz social, el desarrollo de Vaca Muerta, las políticas sociales y de género » a las que debemos darle continuidad».

Rolo en Plottier

El diputado Figueroa protagonizó un encuentro en un salón de la ciudad de Plottier que se observó colmado de militantes que fueron a escuchar sus palabras. Asistieron el exdiputado José Pino Ruso, la exministra Zulma Reyna y el exdiputado Raúl Bétiga, la excompañera de fórmula Luciana Ortíz Luna, la excandidata a intendenta de Plottier, Julieta Corroza, el exministro Jorge Tobares, el compositor Reinaldo Labrín y el exconcejal Juan Luis Ousett, entre otros dirigentes del partido.

En un salón de eventos de Plottier, el diputado Rolando Figueroa habló a sus adherentes y dijo que no hay que hablar de candidatos. (Prensa Rolando Figueroa)

El encuentro que presidió Figueroa, se aclaró, no fue un lanzamiento sino que se trató de una “reunión de trabajo para que lo que surja sea de abajo hacia arriba”.

“Fue una buena reunión porque fue mucho más gente que la que se esperaba”, se indicó.

El diputado insistió en su teoría de liderazgos naturales e instó a que en cada localidad se pueda trabajar para identificar para “fortalecer una propuesta de construcción política”.

Hizo hincapié en “el amor y la libertad como metodología de trabajo” y pidió no confrontar en vano sino solucionar los problemas con la premisa de respetar las ideas diferentes.

Para aventar versiones que surgen desde el sector Azul en cuanto a que iría por afuera del partido, Figueroa dijo: “Soy un fanático del MPN y sueño con un partido que necesitar renovarse para brindar otra cosa a la sociedad”. De todas formas reconoció que la actual conducción del partido tuvo que enfrentar la pandemia “y no fue fácil hacerlo”.

Pereyra en Rincón

La Agrupación Azul y Blanca inició en Rincón de los Sauces su gira provincial de cara al proceso electoral 2022-2023. Con un nutrido acto desarrollado en la Seccional de la ciudad petrolera, se inició formalmente el trabajo político provincial de la agrupación que lideran el ex intendente local, Marcelo Rucci, y el senador nacional (mandato cumplido) Guillermo Pereyra. En la oportunidad, Pereyra fue categórico al afirmar que «no vamos a romper el MPN, venimos a compartir nuestros proyectos».

El petrolero comenzó su gira por la lista Azul y Blanca en Rincón de los Sauces (Prensa lista Azul y Blanca MPN)

El líder petrolero destacó que la agrupación hoy no tiene candidatos «porque primero queremos hablar con los compañeros y vecinos de la provincia». “No vamos a romper el Partido, porque queremos la unidad del MPN. Pero esa unidad no pasa por amontonar a los compañeros y repartiendo cargos para que todos se callen la boca. La unidad pasa por el bienestar de la gente y su calidad de vida, sostuvo y remarcó que “si todos peleamos por el trabajo y la justicia social, entonces vamos a lograr la unidad; no repartiendose cargos por detrás de la gente”.

“Vamos a discutir muy fuerte para lograr la unidad, pero basada en la dignidad y calidad de vida de los neuquinos; y si no les gusta esa unidad vamos a ir a elecciones con nuestros propios candidatos para gobernador, vice, diputados y para todos los cargos”, reafirmó.

En este sentido, ante cientos de vecinos reunidos en horas de la tarde noche de ayer, el ex senador destacó el trabajo de Marcelo Rucci al frente de Rincón de los Sauces al señalar que «rindió examen todos los días, peleando por el bienestar de su pueblo y de sus compañeros petroleros; hablando con la gente. Eso es lo que queremos proponer desde la agrupación Azul y Blanca».

Durante el encuentro, Pereyra realizó críticas a la conducción partidaria, «que se ve reflejada en nuestra representatividad en la Legislatura que pasó de 23 diputados en 1995 a 9 en la actualidad, y eso quiere decir que el MPN va cayendo en su representatividad». «También queremos saber qué pasa con el déficit de nuestra provincia. Todo lo que ingresa en conceptos de regalías por el crecimiento de la actividad petrolera se va por un caño mucho más grande, que son los gastos fijos», agregó.