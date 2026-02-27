Se conocieron las ofertas económicas y finalizó el proceso administrativo para remodelar el Centro Cultural de Viedma

La remodelación del Centro Municipal de Cultura de la capital provincial está cada vez más cerca y este viernes se cumplió con el último paso administrativo que consistió en la apertura del segundo sobre con las ofertas económicas de las dos empresas locales interesadas en llevar adelante las obras.

El acto fue encabezado por el intendente Marcos Castro y el gobernador, Alberto Weretilneck, contó con la presencia de funcionarios del gabinete provincial, y también se realizó la entrega de aportes al gobierno municipal destinados a fortalecer la infraestructura local.

El presupuesto oficial para la puesta en valor del CMC supera los 8.330 millones de pesos y el financiamiento será canalizado a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En esta instancia presentaron sus ofertas técnicas las firmas Sylpa SRL y Oriente Construcciones SA.

Las empresas locales presupuestaron entre 11.200 y 11.800 millones de pesos.

Castro subrayó que el avance del proceso licitatorio «entusiasma» porque permitirá iniciar una intervención que impactará no sólo en el plano cultural sino también en el económico, al promover puestos de trabajo y dinamizar la actividad en la ciudad. En ese sentido, valoró la decisión del gobierno provincial de sostener una política de inversión en infraestructura con fuerte presencia en Viedma.

Por su parte, Weretilneck remarcó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio y reconoció el liderazgo del jefe comunal en la planificación de obras para la capital.

El mandatario provincial definió la remodelación del Centro Cultural como «una intervención absolutamente estratégica», al tratarse de un espacio emblemático para la identidad de los viedmenses y de todos los rionegrinos.

Tras hacer un repaso por diferentes obras y acciones, el mandatario dijo que «las y los viedmenses deben tener claro que todo lo que hacemos Marcos (Castro) y el Gobierno de la Provincia tiene que ver con un proyecto, con un concepto, una idea y, fundamentalmente con un rumbo».

Agregó que «podremos tardar un poco más o un poco menos, incluso podemos equivocarnos y hasta a veces no estar a la altura de lo que los viedmenses esperan de nosotros pero lo que sí tienen que tener claro es que trabajamos para que Viedma todos los días esté un poco mejor que ayer y que además tengan la tranquilidad que esta es una Provincia que está pensada, planificada y tiene un rumbo».

El mandatario remarcó que «en ese rumbo Viedma ocupa un lugar central por ser la Capital y por la reivindicación histórica que le damos permanentemente».

Nuevos aportes para la capital

Durante el acto, el Gobierno provincial entregó dos aportes económicos al Municipio.

El primero, por 30 millones de pesos, destinado a las obras que se realiza en las viejas dependencias de la Terminal de Ómnibus donde se ubicará el servicio 911 Río Negro Emergencias y otro para la construcción de un playón deportivo en la calle Winter del barrio Santa Clara, por un importe de 20 millones de pesos.

Además, se firmó el contrato para la ampliación del edificio carcelario del Servicio Penitenciario Provincial.