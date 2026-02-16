Se consolida el polo industrial de Neuquén con cuatro inversiones de pymes petroleras

El nuevo sector del PIN en Neuquén está en las inmediaciones de la Autovía Norte (gentileza Capin)

El Gobierno de Neuquén confirmó inversiones de cuatro empresas para su radicación y consolidación en el nuevo sector del Parque Industrial de Neuquén, ubicado en la zona norte del ejido de la ciudad.

A través de una serie de decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa, la provincia dio por cumplidas las metas de inversión, aceptó nuevas propuestas y autorizó la escrituración de lotes para firmas de servicios petroleros, industriales y de salud.

Este impulso se desarrolla en el sector Z1, un área estratégica de 240 hectáreas que constituye el 25% de la superficie total del Parque Industrial. Con sus 940 hectáreas, el Parque representa el 7,35% de toda la capital neuquina y alberga a 340 empresas que generan empleo y valor agregado de manera ininterrumpida.

Las iniciativas privadas sumaron un compromiso de inversión conjunta que superó los 1.240 millones de pesos en infraestructura civil, tecnología y capacidad operativa. Este crecimiento consolida la zona norte como el motor logístico de la provincia.

Salto en la infraestructura petrolera y logística

Un decreto ratificó el cumplimiento del proyecto de la firma MBP S.R.L., la cual ejecutó una inversión actualizada de $1.130.040.000,00. Esta cifra representó un incremento masivo respecto a los 11,5 millones proyectados originalmente en 2019, destinados a su base de servicios de perforación y completación en el Área Z1 Norte.

Por su parte, la empresa G&G Servicios S.R.L. obtuvo, mediante otro decreto, la autorización para unificar su predio en el Área Gran Industria, alcanzando una superficie total de 5.402,56 M². La compañía finalizó la construcción de una nave industrial de 770 M² que incluyó cabinas de lavado, talleres de chapa y pintura y un anexo para acopio y supervisión.

La expansión de estas compañías en la zona norte responde a la alta demanda de servicios especializados para la cuenca neuquina. La infraestructura allí instalada permite optimizar los tiempos de respuesta para las operadoras del sector energético.

Nuevos servicios de salud y manufactura industrial

El gobernador Figueroa también aceptó, mediante un decreto, la propuesta de la empresa MEDPRO SAS para instalarse en el sector Gran Industria. Dicha firma construirá una base operativa de 1.923,66 M² que contará con oficinas administrativas, enfermería y áreas de entrenamiento, lo que generará ocho nuevos puestos de trabajo inmediatos.

Finalmente, en el caso de Equipar Services S.R.L., el Ejecutivo provincial declaró cumplidas las inversiones en un predio de 4.960,41 M². Esta empresa se especializa en la fabricación de tubos flexibles y ensamblado de mangueras de alta presión para la industria.

La firma Equipar Services S.R.L. mantuvo una nómina de 34 empleados contratados por tiempo indeterminado. El decreto que regularizó su situación aseguró la continuidad de sus operaciones industriales de venta y reparación de insumos para movimientos sólidos.

El Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén es el centro logístico y productivo más importante de la Patagonia Norte. Creado en 1972 bajo el Decreto 1198/72, experimentó un crecimiento exponencial impulsado por la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, consolidándose como un polo estratégico de competitividad y generación de empleo.

Magnitud e impacto territorial

El PIN pasó de ser un sector acotado a una superficie masiva que hoy supera las 900 hectáreas destinadas al uso industrial. Su relevancia para la capital es total, representando aproximadamente el 7,35% de toda la superficie de la ciudad de Neuquén.

Actualmente, el parque alberga a unas 340 empresas radicadas de forma directa. Estas compañías, sumadas a firmas satélite que operan en coordinación con el parque, sostienen alrededor de 25.000 a 30.000 puestos de trabajo genuinos en la región, según un informe oficial de la Subsecretaría de Industria de la Provincia.

El Sector Z1: La nueva frontera industrial

Dentro de la planificación actual, el sector Z1 destaca como el área de mayor expansión. Posee una extensión de 240 hectáreas, lo que equivale al 25% de la superficie total del parque. Este sector se localiza estratégicamente en la zona norte del ejido, con conectividad directa a rutas clave como la Autovía Norte (Ruta 22) y la Ruta Provincial 67.

Recientemente, el Gobierno provincial puso en marcha hitos fundamentales para esta zona:

Electrificación estratégica Se inició una obra clave de electrificación con una inversión superior a los 3 millones de dólares . Este proyecto es un modelo de articulación público-privada: el 60% es financiado por las empresas allí radicadas, mientras que el resto es aportado por la Provincia y la cooperativa CALF.

estratégica Se inició una obra clave de electrificación con una inversión superior a los . Este proyecto es un modelo de articulación público-privada: el 60% es financiado por las empresas allí radicadas, mientras que el resto es aportado por la Provincia y la cooperativa CALF. Capacidad de crecimiento Con la llegada de servicios básicos como luz y agua, se prevé duplicar la cantidad de empresas en este sector y crear hasta 8.000 nuevos empleos adicionales.

Gestión y regularización dominial

El PIN es administrado por la Subsecretaría de Industria de la provincia a través del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN). Bajo la gestión del gobernador Rolando Figueroa, se ha priorizado la regularización de las tierras para brindar seguridad jurídica a los inversores.

Este proceso de regularización se refleja en la emisión de decretos de obligaciones cumplidas y autorizaciones de escritura, como los otorgados recientemente en febrero de 2026:

MBP S.R.L. : Regularizó su base en el Área Z1 Norte tras una inversión de $1.130.040.000 .

: Regularizó su base en el Área Z1 Norte tras una inversión de . Equipar Services S.R.L. : Cumplió inversiones en un lote de 4.960 M² para su planta de insumos industriales.

: Cumplió inversiones en un lote de M² para su planta de insumos industriales. G&G Servicios S.R.L. : Amplió su sede en el Área Gran Industria totalizando más de 5.400 M² de superficie operativa.

: Amplió su sede en el Área Gran Industria totalizando más de M² de superficie operativa. MEDPRO SAS: Obtuvo la aceptación de su proyecto para instalar servicios de salud y capacitación en el predio.

La infraestructura del parque se complementa con proyectos de seguridad que incluyen la instalación de cámaras, postas policiales y destacamentos de bomberos para resguardar el patrimonio de las empresas radicadas.