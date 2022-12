Se dificulta el consenso para anticipar las elecciones en Bariloche

En el Concejo de Bariloche no ingresó el proyecto de reforma electoral pero ya hay mucho debate interno. Archivo

La reforma del Código Electoral de Bariloche está en una encrucijada. En el interior de Juntos Somos Río Negro no hay consenso absoluto y por eso muchos mantienen silencio. En la oposición la idea que impulsa la gobernadora Arabela Carreras cosecha cada vez más reparos, a pesar de los intentos de convencimiento que existen desde el círculo estrecho de la mandataria.

En el oficialismo nada está definido. Carreras tiene el apuro e incluso trascendió que la propia gobernadora encabeza las gestiones para cosechar los votos en el Deliberante de Bariloche.

El intendente Gustavo Gennuso optó por reservar públicamente su postura y el ministro Carlos Valeri, cuyo sector tiene tres bancas en el Concejo, mantiene en hermetismo la decisión. El precandidato a intendente Agustín Domingo es el único del oficialismo que abiertamente rechazó la idea.

Para lograr el acuerdo, si el interés es tener la reforma de la fecha para mayo antes de fin de año, se deben contar con 8 votos para llevarlo sobre tablas y luego se necesita mayoría simple de 6 para aprobar la norma.

El concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) fue quien expuso el tema públicamente la semana pasada y anticipó su rechazo. Su par Gerardo Del Río (PUL) aseguró que no tiene una postura definida hasta conocer en detalle la iniciativa que todavía no se oficializó, sin embargo advirtió “va a ser muy discutido, es difícil conseguir 8 votos” para el tratamiento sobre tablas.

Roxana Ferreyra (Frente de Todos) sumó su mirada crítica a que “impulsen reformas cada vez que algo no les conviene” y lo asimiló a otro proyecto del oficialismo que plantea paralizar el número de concejales en 11 ediles.

La UCR tiene un bloque unipersonal y aguarda que se presente el proyecto. Sin embargo, el titular de la Convención Marcelo Cascón admitió a RÍO NEGRO que hubo “contactos transmitiendo la idea, esperamos que el proyecto se materialice con la firma del oficialismo porque en el Concejo hay versiones que no hay acuerdo entre ellos”, señaló el exintendente y advirtió: “En principio no me parece el camino adecuado cambiar las reglas de juego casi el mismo año de la elección”.

El exconcejal peronista Ramón Chiocconi opinó ante RÍO NEGRO que “no corresponde, no debería ocurrir por un capricho o interés individual de la gobernadora”, dijo y recordó que el Código Electoral que fijó la fecha en septiembre fue aprobado incluso por la propia gobernadora cuando era concejal.

Dijo además que se generaría un “enorme problema en la transición cuando son muchos meses entre el gobierno que termina y el electo”. El legislador ratificó su interés de ir por la intendencia.