La competencia desleal generada por la oferta informal de alojamientos es un desafío persistente para el sector turístico formal de Neuquén.

Mientras que los establecimientos tradicionales y habilitados cumplen con el pago de impuestos y tasas, y garantizan estándares de calidad y seguridad para el visitante, los alojamientos temporarios que se comercializan a través de diversas plataformas suelen operar sin la registración obligatoria, ofreciendo precios más económicos—un concepto que a menudo se describe como «informalidad barata» —pero que en ocasiones privilegia los costos antes que aspectos de relevancia superior.

Esta puja afecta negativamente la imagen turística de las localidades que reciben visitantes, y es una de las razones por las que la nueva legislación provincial busca proteger a los turistas a través de normativas eficaces que aseguren las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

Gustavo Fernández Capiet, flamante presidente de Neuquéntur, explicó que la ley aprobada en 2024, que habilitó mayores controles sobre los alojamientos informales y otorgó a los municipios la capacidad de fiscalizar y habilitar bajo normativa provincial, modificó por completo el panorama del sector.

Señaló que, desde su sanción, la formalización de camas creció casi un 10% en un año y medio, frente al histórico 2% anual.

Destacó que este avance permitió identificar más prestadores, ordenar la oferta y sumar servicios que hasta ahora operaban sin registro, lo que fortaleció la capacidad de control en toda la provincia.

De acuerdo con los registros oficiales de septiembre de 2025, Neuquén alcanzó 26.436 plazas habilitadas en 977 alojamientos, lo que representa 2.000 plazas y cerca de 100 establecimientos más que en diciembre de 2023. Este incremento equivale al 8,2% en plazas y 11,3% en alojamientos, superando ampliamente el promedio histórico.

Avance en la formalización y nuevas herramientas

Fernández Capiet explicó que el crecimiento se sostiene con convenios municipales, capacitación a equipos locales y la aplicación de TRAMITUR, la plataforma digital que agiliza trámites y permite iniciar habilitaciones de forma remota.

Sostuvo que el proceso continuará con nuevos municipios y con la expectativa de sostener la curva ascendente.

El funcionario remarcó que el fortalecimiento de la oferta formal impacta en la economía provincial, al facilitar la medición de la actividad, ampliar la recaudación asociada y garantizar mejores estándares de calidad.

El Ministerio de Turismo confirmó que la provincia cuenta actualmente con 303 prestadores habilitados de actividades, un 36% más que en 2023, lo que incluye guías, servicios de montaña, rafting, pesca, senderismo y mountain bike.

Proyecciones a futuro e impacto económico

La planificación oficial proyecta que, hacia 2035, Neuquén podría alcanzar casi 39.000 plazas, más de 1.500 alojamientos y 2,4 millones de turistas anuales, acompañado por 64.000 empleos vinculados al turismo.

La evaluación del último fin de semana largo mostró un movimiento sostenido en toda la provincia, con ocupaciones superiores al 80% y picos de plena ocupación en zonas del Alto Neuquén.

Fernández Capiet informó que más de 20.000 turistas circularon por las distintas localidades y que este flujo dejó como resultado una estimación de 10.000 millones de pesos en gasto turístico.

Precisó que la combinación de eventos culturales, deportivos y gastronómicos funcionó como un motor para la distribución territorial del público.

El presidente de Neuquéntur destacó que el comportamiento del fin de semana largo ratificó la consolidación de la provincia como destino estable durante el año. Indicó que la respuesta de la demanda se sostuvo pese a las restricciones económicas y a las altas temperaturas registradas, lo que atribuyó a la diversificación de la oferta y a la profesionalización del sector.

Pilares del modelo turístico neuquino

Planteó que estos indicadores respaldan la estrategia provincial de ampliación de camas habilitadas y de fortalecimiento de la oferta formal. El crecimiento actual se sostiene también en una agenda turística amplia, con eventos y actividades que impulsan la ocupación en distintos corredores.

Subrayó que la formalización, la diversificación y la profesionalización del sector se convierten en pilares para mantener la demanda y consolidar el modelo turístico neuquino que se impulsa desde la provincia.

Los principales objetivos de la Ley 3440 de la provincia de Neuquén, que regula el alquiler temporario de inmuebles con fines turísticos, son:

Mejorar la competitividad y calidad: Contar con estándares dinámicos y acordes a la realidad del mercado que favorezcan la competitividad y promuevan la calidad turística y diversidad de la oferta.

Proteger al turista: Proteger a los turistas a través de normativas eficaces que aseguren las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad y de los productos ofrecidos.

Asegurar la transparencia: Instar a la transparencia y lealtad en la comercialización del alquiler temporario de inmuebles con fines turísticos.

Fomentar el desarrollo sustentable: Favorecer el desarrollo armónico y sustentable de las políticas turísticas de la provincia.

Favorecer el de las políticas turísticas de la provincia. Garantizar la registración: Lograr la registración obligatoria de todas las unidades habitacionales afectadas a esta modalidad de alquiler, permitiendo la inscripción en el Registro Provincial de Inmuebles destinados a Alojamiento a Corto Plazo.

Las tres claves de la acción oficial del turismo

