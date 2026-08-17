Según el Gobierno, los salarios y el nivel de empleo del sector privado están por debajo de diciembre de 2023

El Gobierno nacional reconoció que transcurridos 31 meses del mandato de Javier Milei los salarios de los trabajadores formales registrados están por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2023 y que además persiste el deterioro del mercado laboral.

Los datos surgen de distintos informes oficiales que fueron publicados en las últimas horas por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

Estos trabajos, con datos a junio, dan cuenta de que el círculo virtuoso que pregona el Gobierno aún no ha comenzado y pone cada vez más en riesgo la reelección de Milei, algo que el mercado mira cada vez con más detenimiento. Pero no solo los agentes financieros siguen el pulso de la actividad y el humor social, sino también los empresarios que deben tomar decisiones de inversión.

De allí que la información, de carácter oficial, no hace más que encender nuevas señales de alarma y le da sustento al intento político de acelerar un acuerdo con el PRO.

Con una sociedad fatigada por el ajuste, mostrar un bloque de unidad entre espacios que comulgan con el rumbo resulta clave para sostener la gobernabilidad.

El “Panorama mensual del trabajo registrado” publicado por Capital Humano reveló que “la capacidad de compra del salario medio del empleo registrado privado en junio volvió a retroceder por segundo mes consecutivo, a pesar de verificarse una sensible desaceleración de la inflación en dicho período”.

En concreto, indicó que “el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado cayó un 0,9% en la medición desestacionalizada”. “Esta variación negativa profundiza la contracción observada en mayo, que había alcanzado el 2,9%”, amplió el informe.

Como consecuencia de lo que sucedió en estos períodos, “por primera vez tras 20 meses consecutivos de estar por encima del nivel observado en noviembre de 2023 (período octubre 2024 – mayo 2026), el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo del mismo (-0,6%)”.

La conclusión es contundente acerca de cómo está el bolsillo de los trabajadores registrados y sustenta los diferentes estudios que dan cuenta de una reducción constante de los niveles de consumo masivo. Asimismo, es consistente con las encuestas que revelan una caída en la imagen del Gobierno y de las expectativas futuras.

El trabajo explicó que “mientras que el ritmo de incremento promedio del salario nominal en los primeros cuatro meses de 2026 fue del 2,1% mensual, el crecimiento medio en los meses de abril y mayo solo alcanzó el 1%”.

Añadió que las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo “en los últimos dos meses, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo un 0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad”.

Esto obedece en gran parte a que muchas paritarias, por presión del Gobierno, cerraron con cálculos de “inflación futura” a la baja y se dio el escenario inverso.

En consecuencia, la reapertura de las discusiones promete un escenario conflictivo porque desde el Ministerio de Economía intentarán no convalidar fuertes actualizaciones para evitar presiones sobre la inflación.

Menos empleo

A la caída del poder adquisitivo de los salarios se sumó la continua destrucción del empleo registrado formal. Un segundo informe de Capital Humano reveló que en mayo hubo una baja de 0,1% en la cantidad de empleos registrados. Equivale a 9.059 empleos menos.

De este modo, la serie desestacionalizada se ubica 3,8% por debajo de noviembre de 2023, lo que implica una reducción de 241.176 puestos menos.

Esta masa que se queda sin su actividad central formal en su gran mayoría ahora realiza trabajos informales, con lo cual carece de cobertura social. Esto implica una mayor carga, por ejemplo, en los hospitales públicos sobre los que aumenta la demanda.

Al analizar el desempeño mensual por sectores de actividad, hubo cinco que registraron un incremento: Agro (+0,7%), Servicios sociales y de salud (+0,1%), Electricidad, gas y agua (+0,1%), Minas y canteras (+0,3%) y Servicios inmobiliarios y empresariales (+0,1%).

Por otro lado, las bajas más importantes se vieron en Comercio (-0,3%), Construcción (-0,5%) y Pesca (-2,9%).

En resumen, los sectores con mejoras lograron crear 3.538 empleos en el mes pero los sectores con bajas perdieron 12.597 empleos, dando el saldo final de 9.059 empleos menos.

Este escenario también revela los motivos por los cuales el presidente Milei dijo en varias oportunidades que “no habrá un plan platita” con vistas a las elecciones en las que buscará la reelección.

Para el jefe de Estado el rumbo económico es el correcto y sostiene que la estabilidad y la caída de la inflación en algún momento serán la palanca que mejorara los ingresos y el nivel de actividad.

Los analistas no están tan convencidos de este proceso dado que por ejemplo esperan que la tasa de inflación siga en torno al 7,8% para fin de 2026.