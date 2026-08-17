La actividad metalúrgica cayó 4,4% interanual y tocó un “piso históricamente bajo” en julio 2026

La actividad de la industria metalúrgica registró durante julio de 2026 una caída interanual de 4,4%. De acuerdo con el informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la comparación intermensual arrojó una variación de 0,1% frente a junio. Con estos números, el sector acumula una contracción de 5,5% en los primeros siete meses del año.

El documento señala que la producción quedó estancada en un nivel definido como un “piso históricamente bajo”. Este escenario se refleja en el indicador de utilización de la capacidad instalada: durante julio, las empresas metalúrgicas utilizaron el 39,2% de su capacidad productiva disponible.

Este registro representa una caída de 6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior e indica que seis de cada diez máquinas del sector se encuentran paradas. La entidad empresaria comparó este nivel de uso del aparato productivo con los registros observados a la salida de la pandemia en 2020.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, sostuvo que «la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos» y señaló que la baja demanda afecta a las distintas áreas productivas, dificultando la proyección de un sendero de recuperación para las empresas.

En paralelo a la caída de la producción, el nivel de empleo aportado por el sector también operó a la baja. Durante julio, la cantidad de trabajadores disminuyó 2,2% en la medición interanual y 0,2% respecto de junio.

El comportamiento de las importaciones y las ramas de actividad

El reporte incorpora el análisis del comercio exterior, donde se observa que las importaciones metalúrgicas acumularon una contracción de 10,6% durante los primeros siete meses de 2026. El último dato disponible, correspondiente a junio, exhibió un aumento interanual de 4,7%, explicado por una operación puntual vinculada con la compra de buques y embarcaciones; sin ese movimiento, las compras externas habrían caído 1%.

Para Adimra, la caída simultánea de la producción nacional y de las importaciones sugiere un “achicamiento del mercado total”, producto de una demanda agregada que se reduce y alcanza por igual a la oferta local y extranjera.

A nivel sectorial, siete de las ocho ramas que integran la actividad metalúrgica registraron variaciones negativas en julio:

Bienes de Capital: -9,5%.

-9,5%. Maquinaria Agrícola: -7,7%.

-7,7%. Equipos y Aparatos Eléctricos: -4,3%.

-4,3%. Equipamiento Médico: -3,9%.

-3,9%. Carrocerías y Remolques: -3,4%.

-3,4%. Otros Productos de Metal: -1,7%.

-1,7%. Fundición: -1,5%.

La única rama que presentó un crecimiento respecto de la medición previa fue Autopartes, con una suba de 1,9%, aunque acumula una contracción de 3,1% en el último semestre. Este crecimiento puntual estuvo concentrado en un grupo de firmas vinculadas al canal exportador, mientras que aquellas orientadas al mercado interno continuaron a la baja por los menores pedidos de las terminales automotrices.

El análisis por cadenas de valor mostró que todas registraron caídas por segundo mes consecutivo. Los descensos fueron liderados por Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%) y Minería (-6,4%). También presentaron bajas Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

El impacto en las provincias y las expectativas de las empresas

La contracción se extendió a las principales provincias metalúrgicas, distritos que concentran más del 90% de la producción nacional:

Córdoba: -7,9% (explicado por maquinaria agrícola y autopartes).

-7,9% (explicado por maquinaria agrícola y autopartes). Buenos Aires: -5,8% (bienes de capital y equipamiento médico).

-5,8% (bienes de capital y equipamiento médico). Mendoza: -4,6% (bienes de capital).

-4,6% (bienes de capital). Entre Ríos: -4,2% (bienes de capital).

-4,2% (bienes de capital). Santa Fe: -3,8% (equipos eléctricos y maquinaria agrícola).

De acuerdo con la encuesta cualitativa de Adimra, siete de cada diez empresas no esperan modificaciones en su nivel de producción durante el próximo trimestre. En el desglose de las expectativas, el 47,7% de las compañías aguarda que la producción permanezca sin cambios, el 22,1% prevé una disminución y el 30,3% proyecta un aumento.

El saldo entre las respuestas de aumento y disminución se redujo de 15,7% en junio a 8,2% en julio, confirmando un escenario de estabilidad de las operaciones actuales ante la falta de recuperación de la demanda interna.

Con información de Infobae, La Nación y Clarín.