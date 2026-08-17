Preocupa el impacto de la alta morosidad en el consumo y hay dudas entre los inversores por la elección 2027

La elección 2027 es una de las dudas de los inversores en Argentina. Entre los más recientes movimientos del Gobierno de Javier Milei hubo un acercamiento al PRO, en búsqueda de acuerdos de cara a los próximos comicios. Hay inquietud también en la revitalización de la economía.

Una preocupación es que la morosidad de varias familias sea un obstáculo para reactivar el consumo.

Morosidad y baja de consumo, entre las precauciones

Según indicó Infobae, el dólar a $1.500 sigue siendo el techo que traba cualquier iniciativa. Con ese objetivo el Gobierno encareció la tasa de interés y coincide con una mora de las familias en niveles récord.

“El menor apoyo al Gobierno en las encuestas de julio finalmente pegó negativamente al mercado y eso se vio en una suba del riesgo país a 470 puntos básicos. El BCRA sigue comprando reservas, aunque en menor cantidad y el dólar sigue sin superar los $1500. Las tasas de interés se estabilizaron en 2% mensual, los datos de inflación de julio fueron de 2,1% y esperamos que en agosto desacelere levemente a 1,9%. Los datos de actividad de julio siguen reflejando estabilidad, al igual que en junio y mayo», señaló un análisis de la consultora FMyA, consignada por el medio de Buenos Aires.

Advirtió en su informe que “más allá de los datos de las principales variables, se nota que, en estas últimas semanas, el Gobierno perdió la agenda económica. Hay demasiadas preguntas sobre qué puede hacer el gobierno para acelerar la actividad”. Marcó que «la agenda sigue focalizada en el tema de créditos morosos: los datos mostraron que la mora en julio dejó de subir y que los bancos refinanciaron préstamos a tres años con tasas de 30 por ciento”.

La misma consultora señaló las reuniones que empezaron en sectores del oficialismo y el peronismo pensando ya en 2027. También que bajó la imagen positiva del Gobierno nacional. “En las encuestas de Intención de voto, proyectando indecisos Milei está estable en 35% desde hace dos meses (la caída fuerte fue en el primer trimestre), todavía lejos del ballotage (40% +10 o >45%), pero está primero arriba de Kicillof cerca del 30%, y de otras fuerzas (con algunas sorpresas como Bregman acercándose al 10%)”, observó.

Por su parte, la consultora EconViews, enfatizó dos puntos. “Una de las posibles razones que subyacen al flojo nivel de actividad en una gran parte de la economía es el estancamiento del crédito. En este sentido, hay dos temas que se están discutiendo: la mora, que ha subido y todavía no se le ha encontrado una solución, y una mayor laxitud de la regulación para otorgar préstamos en dólares”, expuso.

Allí advirtió que «cuando la morosidad adquiere la magnitud actual aparecen externalidades que dejan de ser privadas. Una persona que cae en mora, además de no pagarle al banco o a la billetera virtual, también reduce su consumo, y si esto ocurre simultáneamente en muchos hogares (5,7 millones de personas) puede profundizar la debilidad de la actividad y retroalimentar el círculo vicioso».

La misma consultora señaló que un punto que causa preocupación en algunos sectores es el cambio en las restricciones a los bancos a prestar dólares y cómo puede repercutir en el sistema financiero. “La principal razón de esta resolución parece que es tratar de movilizar parte de los dólares que hay en los bancos para reactivar la economía, en momentos en que el crédito en pesos está estancado. Queda claro además que también muestra que existe una cierta preocupación con el nivel de actividad y probablemente que el gobierno lo ve como una de las pocas medidas que tiene a disposición para reactivar», indicó.

La entidad Reschini indicó que “el Gobierno mantiene el sesgo contractivo en la oferta monetaria» y que no habrá «plan platita».

En tanto F2, mencionó un dato positivo para el Gobierno. “Los commodities del agro trajeron buenas noticias para la Argentina en el cierre de la semana con subas importantes para el maíz por menores inventarios y para el trigo por la guerra en el Mar Negro, esto podría significar más divisas para el mercado local hacia final de 2026, principios de 2027”, explicó.

Reunión entre el PRO y La Libertad Avanza

A fines de la semana pasada, desde presidencia dijeron que luego de la conversación telefónica entre la presidente de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, y el presidente del PRO, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a una reunión de trabajo al presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al Secretario General del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

Indicaron que los participantes destacaron que fue una muy buena reunión y «un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio».