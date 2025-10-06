Semana crítica en Congreso y auxilio de Nación para gobernadores amigos

Javier Milei en Entre Ríos. (Foto: La Libertad Avanza).

Dos veces en veinte días el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recibió ayuda del Gobierno nacional. El 11 de septiembre Nación transfirió $ 2.500 millones para la emergencia agropecuaria mientras que esta última semana el ministro de Economía, Luis Caputo, y el del Interior, Lisandro Catalán, decidieron un auxilio de $ 40.000 millones para cubrir el déficit previsional. En aquella provincia del Norte Grande, que Javier Milei tiñó de violeta en el ballotage, La Libertad Avanza y Zdero se presentan en estas las elecciones con lista conjunta. La provincia está entre las ocho que además de diputados nacionales eligen senadores.

Este fin de semana Milei estuvo en Santa Fe y en Entre Ríos en una visita electoral. En territorio entrerriano va en alianza con el PRO y el radicalismo bajo el liderazgo de Rogelio Frigerio que cedió todo: le dejó los primeros lugares de candidatos para ambas cámaras, el diseño de la estrategia y el color de las listas. El mes pasado al gobernador le transfirieron $ 3.000 millones para su emergencia económica.

En Misiones La Libertad Avanza perdió momentáneamente a los aliados del oficialista Frente Renovador. Le acaban de transferir $ 4.000 millones de ATN y vía decreto de Economía se amplió la zona franca a tres ciudades misioneras. Carlos Rovira digita cada votación en el Congreso y administra los votos a favor, en contra y las ausencias. A pesar de esos beneficios La Libertad Avanza no logró sumar ni a Carlos Arce ni a Sonia Rojas Decut que votaron a favor tanto de la Ley Garrahan como de la ampliación del presupuesto para las universidades esta semana. Ambos renovadores no acompañaron en cambio el tratamiento sobre tablas de una ley que preocupa a Casa Rosada: el límite al uso de Deretos de Necesidad y Urgencia.

Por su parte el entrerriano Alfredo de Angeli se abstuvo frente a la insistencia de las dos leyes vetadas como también lo hicieron los senadores del PRO Enrique Goerling (macrista de Misiones) y la pampeana María Huala.

La sesión del jueves volvió a dejar al descubierto la tardanza del Gobierno en nombrar un ministro del Interior que abra puentes de diálogo pero sobretodo que no tiene poder de decisión. Ni Lisandro Catalán ni el jefe de Gabinete Guillermo Francos tienen libre disponibilidad de recursos que permitan acordar con los gobernadores. Una salvedad: estos últimos días hubo promesas de reinicio de obras públicas de distinta dimensión.

El pedido de sesión especial y el urticante temario que un amplio sector de la oposición consensuó para esta semana en Diputados consolidan el cambio de clima parlamentario que se mantendrá, por lo menos, hasta el 26 de octubre. Según cuál sea el resultado electoral habrá que auscultar el vínculo de Casa Rosada con las provincias después de esa jornada.

El factor José Luis Espert –como otros desaciertos- puso en jaque la estrategia electoral y sirvió de excusa a gobernadores dialoguistas que no quieren enchastrarse en un lodo que no le pertenece. No puede obviarse además que detrás de los reproches y los detalles ventilados sobre supuestos vínculos con dinero proveniente del narcotráfico hay más fuego amigo que opositor. Ningún dirigente con posición intermedia arriesgará su honor. Sólo los que integraron listas como el mendocino Alfredo Cornejo o sus pares de Chaco y Entre Ríos. Jorge Macri se mantiene a distancia y algunos dirigentes, como Cristian Ritondo, fueron los más involucrados puertas adentro en el pedido de paso al costado y la presión sobre “El Profe” Espert.

Las visitas que esta semana hizo Mauricio Macri a Olivos, y en las que Milei incluyó al jefe de gabinete Guillermo Francos, destrabaron para la Ciudad los avales ncesarios para la toma de un crédito con el BID por US$ 385 millones. A cambio se negocia además una foto en campaña entre Bullrich y el jefe de gobierno porteño.

Temario crítico

Según acordaron los bloques que solicitaron una sesión especial para esta semana, el primer tema a tratar sería la limitación de los DNU. Para el final se apuntó la distribución de una parte del impuesto a los combustibles líquidos de acuerdo a porcentajes de Coparticipación, una iniciativa consensuada en el Consejo Federal de Inversiones por todos los gobernadores provinciales.

La agenda incluye un temario que irrita a la Casa Rosada como el emplazamiento a la comisión de Presupuesto para que emita dictamen sobre la Ley de Presupuesto con fecha límite el 20 de noviembre.

Sin haber podido resolverlo en comisión, el pleno podría decidir la remoción de Espert de la comisión que preside, aunque por ser un hecho inusual se iniciaría una discusión reglamentaria que no será de inminente resolución. De igual manera se someterá a votación un pedido de comparecencia de Karina Milei y del ministro de Salud Mario Lugones para explicar el supuesto pago de coimas y otro similar para Guillermo Francos por la no implementación de la Ley de Discapacidad y del ministro de Economía Luis Caputo para que explique los alcances del auxilio estadounidense. Entre los más de 20 temas se estableció un pedido para reafirmar que es potestad del Congreso autorizar los empréstitos que tome la gestión Caputo.