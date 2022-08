Sergio Massa se reunió con el embajador de Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. “Gracias a Sergio Massa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol”, publicó esta mañana el diplomático en su cuenta de Twitter junto a una foto del encuentro.

La reunión, realizada ayer al mediodía en la residencia del embajador, se enmarca dentro de los preparativos de Massa para su visita programada a Washington el próximo 29 de agosto.

El ministro de Economía tiene previsto encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le ratificará que se cumplirá con el objetivo planteado en el acuerdo firmado en marzo último, de bajar el déficit a 2,5% del PBI hacia fin de año.

