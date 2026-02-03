Sergio Ziliotto pidió «ampliar el debate» de la reforma laboral durante su encuentro con Diego Santilli y Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió esta mañana al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, escoltado por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien rechazó la Reforma Laboral en la que trabaja el Gobierno y reiteró sus planteos por la deuda de Nación con la provincia que lidera.

El mandatario provincial llegó a Casa Rosada a las 10, luego de las dos fallidas audiencias que debió suspender por problemas personales y por las complejas condiciones climáticas que azotaban a su provincia.

El gobernador de La Pampa pidió una reforma laboral «que beneficie a todos»

Al término del intercambio, que duró poco más de una hora, el peronista pidió un proyecto que “beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

“Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente en la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió desde el Patio de Palmeras.

En la misma línea, agregó: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores; la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”.

“Son reformas que son necesarias, pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”, amplió.

Si bien los representantes del Poder Ejecutivo buscan tender puentes con el representante provincial reticente al vínculo, se muestra dispuesto a dialogar. Sin embargo, pidió que el intercambio tenga lugar en Casa Rosada y no en La Pampa.

Como en cada oportunidad, reiteró sus reclamos por la deuda que contrajo la Nación con la provincia que ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras 13 provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

En el marco del esquema de cancelación de deuda de Nación con las provincias, Ziliotto planteó: “Hemos solicitado la transferencia de una operatoria de 636 viviendas Procrear que la Provincia de La Pampa está dispuesta a terminar y adjudicar y administrar. Y también surgió el tema este de las rutas nacionales”.

En la administración libertaria intentan sumar voluntades que les permitan sancionar el proyecto de reforma laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei. Con el inicio de las sesiones extraordinarias y la posibilidad de tratarla en el recinto el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, la mesa política tiende puentes con todos los sectores.

