Diego Santilli dijo que el Gobierno «está presente en los incendios” y habló del posible tratamiento de la Emergencia Ígnea

EL ministro del Interior se refirió a los incendios en la Patagonia. Foto: gentileza NA.

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que la reunión con los gobernadores “fue positiva” y que el Gobierno Nacional está al tanto de lo que sucede en el sur del país y que “está presente en los incendios” que afectan la Patagonia y Corrientes.

En declaraciones a la prensa, remarcó que “en las próximas horas”, junto con el gabinete, resolverán el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, solicitada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El Gobierno dijo que envió de recursos por los incendios

Por otra parte, destacó la función de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a quien “personalmente acompañó” en el envío de brigadistas y de equipamiento de helicópteros hidrantes, al mismo tiempo en que remarcó que “se está trabajando” en todos los incendios, no sólo en los de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.

Con respecto a la Ley de Emergencia Ígnea destacó que esa solicitud ya la tiene el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se determinará en la mesa política que tendrán en las próximas horas, en la Casa Rosada.

El Gobierno envió subsidios a bomberos

En medio de los incendios y tras recibir cuestionamientos por el recorte presupuestario, el Gobierno nacional otorgó $ 120.000 millones en subsidios a bomberos voluntarios.

El Ministerio de Seguridad Nacional determinó que cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas en el país recibirá la suma de $ 94.924.971,75.

Diego Santilli optimista con la reforma laboral

Al ser consultado por el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli se mostró “optimista” al respecto y consideró que “seguramente” se apruebe.

Asimismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, alineado con la idea, se mostró conforme por el encuentro con el Ministro y sus pares, y destacó el “espíritu” de la reforma laboral: “Tenemos que modernizar una ley que es viejísima y aggiornarla a estos tiempos”, concluyó el mandatario.

Noticias Argentinas