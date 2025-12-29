Servicio solidario de sepelios: de qué se trata el convenio que firmó CALF para ayudar a familias vulnerables

Este lunes se firmó un convenio entre CALF y el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén para llevar a cabo la prestación «servicio solidario de sepelios«. El acuerdo tiene como fin asistir a familias en situación de vulnerabilidad ante la pérdida de un ser querido.

La firma implica una continuidad del proyecto fue firmado el año pasado, donde se establece que CALF brindará el servicio de sepelio y/o traslado de cuerpos desde y hacia cualquier punto de la provincia y del país a solicitud del Gobierno -en el marco de sus competencias-.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran el retiro y preparación del cuerpo, la provisión del ataúd, la realización de los trámites administrativos y legales correspondientes, el traslado a la localidad indicada y la asistencia de personal especializado.

La vigencia del acuerdo es de un año, con renovación automática, y desde CALF indicaron que de esta manera se refuerza el trabajo conjunto de la cooperativo y el Estado provincial para «asegurar derechos básicos y respuestas solidarias ante situaciones de emergencia social».

«Este convenio contempla una tarifa social», explicaron desde CALF

La firma del acuerdo se efectuó este lunes en instalaciones de la cooperativa y fue suscripto por el presidente de CALF, Marcelo Severini; y por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares.

Además, estuvieron presentes integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa y el subgerente de Servicio de Sepelios, Rubén Domínguez; mientras que por parte del gobierno provincial asistió también el subsecretario Juan Grandi.

Severini agradeció a las autoridades por «la confianza que depositaron en esta institución» para seguir prestando «un servicio tan sensible y que es muy necesario para aquellas personas que no pueden acceder por sus propios medios”.

Por su parte, Tobares destacó que poder firmar nuevamente el convenio brinda «una respuesta a muchas familias neuquinas frente a situaciones propias de la vida como es el fallecimiento» y sostuvo que de manera coordinada se da «una respuesta rápida, simple y que lleve tranquilidad a las familias que están atravesando un momento de dolor”.

“Para la provincia este convenio es muy importante porque les da previsibilidad a las familias neuquinas que están atravesando una dificultad económica ante un momento difícil. CALF es muy prestigiosa y el servicio de sepelios nos da tranquilidad y una garantía de poder dar una respuesta favorable”, añadió Grandi.

Mientras tanto, Domínguez explicó que este convenio «contempla una tarifa social» que reafirma «el carácter asistencial de la iniciativa y el compromiso de ambas instituciones con el acompañamiento a las familias que atraviesan situaciones socioeconómicas complejas».