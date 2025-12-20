Luces que unen a la ciudad: la iniciativa de CALF hace brillar a Neuquén en Navidad

Esta Navidad, Neuquén se posiciona como una ciudad protagonista gracias a una ambiciosa intervención urbana que la hace brillar como nunca. En el marco de la propuesta para consolidarla como la Capital Navideña, la Cooperativa CALF llevó adelante la instalación de guirnaldas y luces decorativas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, embelleciendo espacios públicos, barrios y zonas comerciales. Los detalles en esta nota.

La apuesta de CALF para una Navidad que transforma Neuquén

Con el compromiso de acompañar al municipio en esta iniciativa, CALF desplegó trabajos de iluminación festiva en calles céntricas y muy transitadas, como Godoy entre San Martín y Pilar; Belgrano entre Combate de San Lorenzo y Gobernador Asmar; y Alcorta entre La Pampa y avenida Olascoaga. También se intervinieron Perito Moreno entre avenida Olascoaga y Río Negro; Roca entre avenida Argentina y Brown; y Ministro González, entre avenida Argentina y Buenos Aires, generando un circuito navideño que invita a recorrer la ciudad.

Desde la cooperativa destacaron que Neuquén Capital Navideña es el resultado de un trabajo en equipo, del compromiso colectivo y de una visión de ciudad en crecimiento. Esta primera etapa marca el puntapié inicial para ampliar las intervenciones urbanas y fortalecer el atractivo turístico, con impacto directo en la actividad comercial y la vida comunitaria.

La propuesta incluye además premios e incentivos para fomentar la participación vecinal y comercial. CALF premiará a los barrios que decoren sus calles con temática navideña y a los comercios que presenten las mejores vidrieras. El comercio ganador recibirá de manera gratuita un kit de paneles solares comercializado por CALF Renova, la unidad de servicios de energías renovables de la cooperativa.

En tanto, la calle que se destaque por el trabajo conjunto de sus vecinos será premiada con un año de internet gratis provisto por Calfibra, además de una moto eléctrica y un monopatín, reforzando el vínculo entre sustentabilidad, conectividad y comunidad.

De esta manera, CALF reafirma su compromiso con iniciativas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y proyectan a Neuquén no solo a nivel nacional, sino también internacional, como una ciudad moderna, participativa y con identidad propia.