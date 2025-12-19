ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF anunció los horarios de atención para las fiestas de Fin de Año

Por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la compañía notificó qué servicios frenarán y qué prestaciones continuarán con normalidad.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza comunicó su esquema de funcionamiento de sus servicios con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los horarios adaptados para las fiestas y donde están realizando

Se informó que las jornadas del 24 y 31 de diciembre, la Cooperativa trabajará en sus horarios habituales y brindará atención en la Sede Central. Por su parte las delegaciones de Alto Godoy (edificio municipal) y Progreso (Antártida Argentina y Arabarco), al estar situadas en instalaciones municipales, permanecerán cerradas.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero: las instalaciones permanecerán cerradas por motivos de las fechas navideñas de Navidad y Año Nuevo respectivamente.

CALF anunció asueto académico

Calf informó que se estableció asueto para todos los servicios sociales los días: viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026.

Durante estas jornadas, las oficinas de atención al público y áreas administrativas permanecerán cerradas.

Para el servicio de Guardia de Reclamos y Emergencias: funcionarán con normalidad. Atención las 24 horas. Por su parte el Servicio de Sepelios realizará prestación habitual sin interrupciones.


Temas

Año nuevo

CALF

Fin de año

Navidad

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza comunicó su esquema de funcionamiento de sus servicios con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los horarios adaptados para las fiestas y donde están realizando

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios