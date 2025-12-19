Servicio a la comunidad: CALF anunció los horarios de atención para las fiestas de Fin de Año

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza comunicó su esquema de funcionamiento de sus servicios con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los horarios adaptados para las fiestas y donde están realizando

Se informó que las jornadas del 24 y 31 de diciembre, la Cooperativa trabajará en sus horarios habituales y brindará atención en la Sede Central. Por su parte las delegaciones de Alto Godoy (edificio municipal) y Progreso (Antártida Argentina y Arabarco), al estar situadas en instalaciones municipales, permanecerán cerradas.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero: las instalaciones permanecerán cerradas por motivos de las fechas navideñas de Navidad y Año Nuevo respectivamente.

CALF anunció asueto académico

Calf informó que se estableció asueto para todos los servicios sociales los días: viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026.

Durante estas jornadas, las oficinas de atención al público y áreas administrativas permanecerán cerradas.

Para el servicio de Guardia de Reclamos y Emergencias: funcionarán con normalidad. Atención las 24 horas. Por su parte el Servicio de Sepelios realizará prestación habitual sin interrupciones.