«Si transformamos el sindicato, también podemos transformar la provincia», afirma Marcelo Rucci en acto de Fuerza Neuquina y Federal

Con una amplia convocatoria, el movimiento Fuerza Neuquina y Federal llevó adelante un encuentro en el Club de Abuelos Nuevo Amanecer, del barrio Progreso. El evento realizado este martes por la noche contó con la presencia del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, quien

remarcó que “llegó el momento de los trabajadores, de ocupar los lugares donde se deciden las cosas y dejar atrás la vieja política de promesas incumplidas”.

Marcelo Rucci en acto del movimiento Fuerza Neuquina y Federal en Neuquén. Foto gentileza

Rucci enfatizó que el espacio político nace para estar al servicio de la gente, no de los dirigentes: “No venimos a pedir votos para nosotros, venimos a poner nuestras estructuras al servicio de los vecinos, para que sean ellos quienes nos representen”. También recordó los años de militancia gremial junto a

Guillermo Pereyra y la experiencia que hoy se traduce en la posibilidad de construir un proyecto político propio: “Si fuimos capaces de transformar el sindicato, también podemos transformar la provincia”.

En ese marco, Rucci destacó la importancia de la militancia como motor de cambio: “La única forma de que un compañero ocupe un cargo es a través del trabajo y el compromiso cotidiano. Lo que hacemos hoy es dar ese lugar que nunca antes se le dio a la gente”.

El acto del movimiento Fuerza Neuquina y Federal se llevó a cabo en el barrio Progreso de la capital neuquina / Foto gentileza

El secretario adjunto, Ernesto Inal, acompañó el acto y señaló la necesidad de consolidar una nueva forma de hacer política, sin promesas vacías ni viejas prácticas. Subrayó que los trabajadores petroleros se sienten representados porque “no somos una promesa, somos un hecho”, destacando su propia

trayectoria en Rincón de los Sauces.

La diputada provincial Daniela Rucci y la concejal neuquina Mariana Cofré también estuvieron presentes, respaldando un proyecto que busca unir a la militancia con los vecinos y proyectar una alternativa política construida desde la base.