Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 18 al 22 de mayo por la cocinera Victoria Saldubehere
Una semana con mucho sabor y recetas fáciles. No dejes pasar ninguna porque todas son deliciosas.
Otra semana para acompañar en la decisión de qué cocinar… Esta vez le toca la cocinera y pastelera Victoria Saldubehere, que nos tiene acostumbrados a recetas simples con mucho sabor y fáciles de resolver. Animate y entrá en la cocina a más que calentar el agua para mate.
Listado de compras
- 1 kg paleta en trozo
- 3 pechugas de pollo
- 1 calabaza grande
- 1 atado espinacas
- 6 huevos
- 1 kg harina 000
- leche
- crema
- aceite
- 1 sobre levadura seca
- 1 kg muzzarella
- 100 gr roquefort
- 100 gr lomito ahumado
- queso de rallar
- 4 puerros
- 2 morrones rojos
- 1 morrón rojo
- 2 choclos
- 1 zucchini
- 2 zapallitos verdes
- 1 berenjena
- 6 cebollas medianas
- 1 puré de tomates
- 1 vaso vino tinto
LUNES: Calzone relleno
Ingredientes:
– 500 harina 000
– 1 sobre levadura seca
– 1 cdita. sal
– 20 cc aceite
– 250 cc agua tibia
– 1 cebolla grande
– 400 gr muzzarella
– 100 gr roquefort
Preparación
1. Para la masa hacemos una corona de harina sobre la mesada, le agregamos levadura seca y sal. En el centro poner agua, aceite y formar una masa. Debe quedar un bollo liso. Dejar levar.
2. Para el relleno, rehogar cebolla cortada en pluma, en aceite a fuego suave, hasta que se cocine.
3. Estirar la masa en forma redonda y en la mitad del círculo agregar muzzarella y roquefort, cortados en cubos, también la cebolla. Doblar como si fuera una empanada. Hacer repulgue y llevar a horno pre calentado a 200° C hasta que dore por fuera.
MARTES: Goulash con spaetzle
Ingredientes:
– 1 kg paleta en trozo
– 3 cdas. harina
– 2 cebollas
– 1 diente de ajo
– 1 lata puré de tomates
– 1 vaso vino tinto
– paprika o pimentón
– sal, pimienta, ají molido
– 400 gr harina
– 150 cc leche
– 50 gr crema
– 1 huevo
– 2 cdas. de queso rallado
Preparación
1. Cortar la paleta en cubos y pasarla por harina. En una olla caliente, con apenas de aceite, dorar la carne. Sellar, retirar y reservar.
2. En la misma olla rehogar cebolla cortada chiquita junto al ajo. Incorporar la carne, el vino y dejar evaporar el alcohol un instante. Poner el puré de tomates, salpimentar, agregar paprika y ají molido. Cocinar tapado hasta que la carne esté tierna y la salsa quede espesa (1 hora a fuego lento).
3. Para el spaetzle batir: harina, leche, crema, huevo y queso rallado. Con un rallador o lata agujereada vamos a volcar la mezcla a una olla con agua hirviendo con sal. Cuando están listos, suben a la superficie.
MIÉRCOLES: Wok de pollo y vegetales
Ingredientes:
– 3 pechugas de pollo
– 1 morrón rojo
– 1 morrón verde
– 1 zucchini
– 1 berenjena
– 2 zapallitos verdes
– 1 cebolla
– 2 puerros
– salsa de soja
– sal y pimienta
Preparación
1. Cortar las pechugas en cubos y dorar en el wok, bien caliente con un poquito de aceite de oliva. Retirar y reservar.
2. Cortar los vegetales en bastones finos y saltearlos hasta que ablanden. En ese mismo wok volcar el pollo sobre los vegetales.
3. Cocinar hasta que el pollo esté bien cocido. Salpimentar y por último agregar la salsa de soja a gusto. Una buena idea es espolvorear con semillas de sésamo para terminar el plato.
JUEVES: Calabaza rellena
Ingredientes:
– 1 calabaza grande
– 2 choclos
– 2 puerros
– 1 morrón rojo
– 250 gr muzzarella
– 2 cdas. queso de rallar
– 2 huevos
– 3 cdas. queso crema
– sal y pimienta
Preparación
1. Ahuecar la calabaza y retirar las semillas. Colocar en una fuente para horno con aceite de oliva, sal y pimienta. Tapar con papel aluminio y llevar a horno a 180° C, hasta que pinchemos y esté blanda. Retirar y dejar enfriar. Sacar la pulpa y reservar en un bol.
2. En una sartén dorar el puerro y el morrón rojo cortados chiquitos. Desgranar los choclos y cocinar en el mismo sofrito. Cuando el choclo esté, volcar todo sobre la pulpa de calabaza. Agregar queso crema, de rallar, los huevos y condimentar.
3. Mezclar y llevar la preparación a la calabaza ahuecada. Por encima agregar muzzarella y llevar a horno a 180° C por 40 minutos, hasta gratinar el queso.
VIERNES: Omelette de espinaca y queso
Ingredientes:
– 1 atado de espinacas
– 4 huevos
– 200 gr muzzarella
– 100 gr lomito ahumado
– sal y pimienta
Preparación
1. En una satén, con un chorrito de aceite de oliva, cocinar el atado despinacas, previamente lavadas.
2. En un bol mezclar los huevos y condimentar a gusto. Retirar las espinacas cocidas y agregarlas a la mezcla de huevos.
3. En la sartén poner un poquito de aceite y volcar la mezcla. Cocinar a fuego lento hasta que se haga una base. Agregar el queso y el lomito en una de las mitades. Doblar al medio. Cocinar 5 minutos y dar vuelta para cocinar del otro lado también para que se derrita el queso. Se puede servir con un mix de hojas verdes.
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