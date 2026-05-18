Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 18 al 22 de mayo por la cocinera Victoria Saldubehere

Otra semana para acompañar en la decisión de qué cocinar… Esta vez le toca la cocinera y pastelera Victoria Saldubehere, que nos tiene acostumbrados a recetas simples con mucho sabor y fáciles de resolver. Animate y entrá en la cocina a más que calentar el agua para mate.

Victoria Saldubehere, cocinera y chef.





Listado de compras

1 kg paleta en trozo

3 pechugas de pollo

1 calabaza grande

1 atado espinacas

6 huevos

1 kg harina 000

leche

crema

aceite

1 sobre levadura seca

1 kg muzzarella

100 gr roquefort

100 gr lomito ahumado

queso de rallar

4 puerros

2 morrones rojos

1 morrón rojo

2 choclos

1 zucchini

2 zapallitos verdes

1 berenjena

6 cebollas medianas

1 puré de tomates

1 vaso vino tinto

LUNES: Calzone relleno



Ingredientes:

– 500 harina 000

– 1 sobre levadura seca

– 1 cdita. sal

– 20 cc aceite

– 250 cc agua tibia

– 1 cebolla grande

– 400 gr muzzarella

– 100 gr roquefort



Preparación

1. Para la masa hacemos una corona de harina sobre la mesada, le agregamos levadura seca y sal. En el centro poner agua, aceite y formar una masa. Debe quedar un bollo liso. Dejar levar.

2. Para el relleno, rehogar cebolla cortada en pluma, en aceite a fuego suave, hasta que se cocine.

3. Estirar la masa en forma redonda y en la mitad del círculo agregar muzzarella y roquefort, cortados en cubos, también la cebolla. Doblar como si fuera una empanada. Hacer repulgue y llevar a horno pre calentado a 200° C hasta que dore por fuera.

MARTES: Goulash con spaetzle



Ingredientes:

– 1 kg paleta en trozo

– 3 cdas. harina

– 2 cebollas

– 1 diente de ajo

– 1 lata puré de tomates

– 1 vaso vino tinto

– paprika o pimentón

– sal, pimienta, ají molido

– 400 gr harina

– 150 cc leche

– 50 gr crema

– 1 huevo

– 2 cdas. de queso rallado



Preparación

1. Cortar la paleta en cubos y pasarla por harina. En una olla caliente, con apenas de aceite, dorar la carne. Sellar, retirar y reservar.

2. En la misma olla rehogar cebolla cortada chiquita junto al ajo. Incorporar la carne, el vino y dejar evaporar el alcohol un instante. Poner el puré de tomates, salpimentar, agregar paprika y ají molido. Cocinar tapado hasta que la carne esté tierna y la salsa quede espesa (1 hora a fuego lento).

3. Para el spaetzle batir: harina, leche, crema, huevo y queso rallado. Con un rallador o lata agujereada vamos a volcar la mezcla a una olla con agua hirviendo con sal. Cuando están listos, suben a la superficie.

MIÉRCOLES: Wok de pollo y vegetales



Ingredientes:

– 3 pechugas de pollo

– 1 morrón rojo

– 1 morrón verde

– 1 zucchini

– 1 berenjena

– 2 zapallitos verdes

– 1 cebolla

– 2 puerros

– salsa de soja

– sal y pimienta



Preparación

1. Cortar las pechugas en cubos y dorar en el wok, bien caliente con un poquito de aceite de oliva. Retirar y reservar.

2. Cortar los vegetales en bastones finos y saltearlos hasta que ablanden. En ese mismo wok volcar el pollo sobre los vegetales.

3. Cocinar hasta que el pollo esté bien cocido. Salpimentar y por último agregar la salsa de soja a gusto. Una buena idea es espolvorear con semillas de sésamo para terminar el plato.

JUEVES: Calabaza rellena



Ingredientes:

– 1 calabaza grande

– 2 choclos

– 2 puerros

– 1 morrón rojo

– 250 gr muzzarella

– 2 cdas. queso de rallar

– 2 huevos

– 3 cdas. queso crema

– sal y pimienta



Preparación

1. Ahuecar la calabaza y retirar las semillas. Colocar en una fuente para horno con aceite de oliva, sal y pimienta. Tapar con papel aluminio y llevar a horno a 180° C, hasta que pinchemos y esté blanda. Retirar y dejar enfriar. Sacar la pulpa y reservar en un bol.

2. En una sartén dorar el puerro y el morrón rojo cortados chiquitos. Desgranar los choclos y cocinar en el mismo sofrito. Cuando el choclo esté, volcar todo sobre la pulpa de calabaza. Agregar queso crema, de rallar, los huevos y condimentar.

3. Mezclar y llevar la preparación a la calabaza ahuecada. Por encima agregar muzzarella y llevar a horno a 180° C por 40 minutos, hasta gratinar el queso.

VIERNES: Omelette de espinaca y queso



Ingredientes:

– 1 atado de espinacas

– 4 huevos

– 200 gr muzzarella

– 100 gr lomito ahumado

– sal y pimienta



Preparación

1. En una satén, con un chorrito de aceite de oliva, cocinar el atado despinacas, previamente lavadas.

2. En un bol mezclar los huevos y condimentar a gusto. Retirar las espinacas cocidas y agregarlas a la mezcla de huevos.

3. En la sartén poner un poquito de aceite y volcar la mezcla. Cocinar a fuego lento hasta que se haga una base. Agregar el queso y el lomito en una de las mitades. Doblar al medio. Cocinar 5 minutos y dar vuelta para cocinar del otro lado también para que se derrita el queso. Se puede servir con un mix de hojas verdes.