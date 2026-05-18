Con foco en la economía, Javier Milei retoma su agenda pública en medio de las internas en su Gabinete

Tras una semana sin actividades oficiales, el presidente Javier Milei reaparece públicamente este lunes para encabezar una serie de disertaciones de perfil técnico. La vuelta a la escena pública ocurre en un contexto de fuerte hermetismo en Casa Rosada, donde los miembros del Poder Ejecutivo siguen con atención la escalada de la interna entre el asesor Santiago Caputo y el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Pese a los pedidos de distintos sectores del Gabinete para que el mandatario intervenga y ordene las diferencias partidarias, Milei optó por mantenerse al margen de las disputas virtuales y concentrar su actividad en la agenda macroeconómica.

Javier Milei dará una charla en una universidad privada «sorpresa» este lunes

La primera actividad del jefe de Estado está programada para este lunes a partir de las 9:00. El Presidente brindará una charla económica ante estudiantes en una importante universidad privada.

Desde el Ejecutivo decidieron mantener en reserva el nombre de la institución por razones de seguridad, pero confirmaron que el mandatario asistirá acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El encuentro servirá para ratificar las líneas del programa económico y marcar el reinicio de las puestas en público del formato libertario, que busca recuperar centralidad tras varios días de debates internos en las redes sociales.

La agenda oficial continuará el martes a las 11:30 con una presentación de carácter corporativo y financiero. El mandatario expondrá en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

La disertación abordará la visión gubernamental sobre la macroeconomía actual, las reformas estructurales para la inserción laboral y el potencial productivo de la Argentina a mediano plazo.

El trasfondo que condiciona la reaparición

Aunque el objetivo de la Casa Rosada es instalar noticias positivas y enfocarse en las variables de la micro y macroeconomía, la reaparición presidencial está inevitablemente cruzada por las fracturas en el entorno del Ejecutivo.

El cruce público en X entre Santiago Caputo y los laderos de Karina Milei —quienes administran el armado político de los Menem— generó reproches internos por la pérdida de formas y de credibilidad de cara al año electoral. No obstante, colaboradores de las distintas líneas en pugna coinciden en que no habrá cambios en el organigrama y que el Gobierno apostará a mantener la agenda de gestión fija mientras la polémica virtual pierde fuerza de manera autónoma.