Sin dirección definida, el hospital de Cipolletti enfrenta un escenario con múltiples demandas

El Ministro de Salud afirmó estar auditando y normalizando el flujo de insumos en toda la provincia con especial foco en Cipolletti: Foto: Flor Salto.

El hospital de Cipolletti atraviesa una etapa de transición desde enero en su conducción, sumado a una serie de reclamos por parte de trabajadores de la salud. La salida del exviceministro Sergio Wisky, quien se encontraba a cargo de manera interina, dejó nuevamente vacante la dirección, que hoy es sostenida de forma provisoria por la jefa del Departamento de Atención Médica.

En este contexto, desde el Ministerio de Salud plantearon que se mantiene una intervención directa sobre el funcionamiento del hospital y un refuerzo de medidas para sostener la atención en sectores sensibles. “El Gobierno Provincial reconoce las dificultades actuales, pero ratifica que la salud de los cipoleños es una prioridad absoluta”, indicaron en la respuesta oficial a Diario RÍO NEGRO. Además, informaron que se está trabajando, entrevistando perfiles de posibles directores e integrantes de equipo de conducción.

«Un combo crítico»: reclaman la falta de insumos, personal y guardias descubiertas

Desde el gremio Asspur, el representante Santiago Cayupan describió a este medio un escenario con múltiples problemas que impactan en la atención cotidiana. “Falta de medicación, acefalía ya que nadie quiere asumir la dirección, falta de turnos, cirugías postergadas y falta de personal de limpieza, es un combo crítico”, afirmó profesional de la salud.

Según detalló, en los últimos días se registraron situaciones que reflejan esas dificultades en la prestación de servicios. “Ayer sin ginecólogo de guardia” y “hoy sin limpieza ni desinfección en el centro de atención primaria de la Costa desde el viernes pasado”, sostuvo, al tiempo que indicó que se debieron reprogramar turnos de especialidades como obstetricia y la ausencia de personal de admisión los fines de semana.

En ese marco, también vinculó la situación con la falta de personal en el sistema. “El tema de las horas extras desnuda dos cosas: la falta de personal, estimamos alrededor de 2.000 en toda la provincia, y que el salario no alcanza para llegar a fin de mes”, explicó.

En paralelo, el conflicto salarial sigue presente en el sector. Cayupan cuestionó la falta de avances en la discusión paritaria: “En marzo los combustibles subieron 20%, la carne 12% y los lácteos 8%, y la recomposición ha sido nula”, afirmó.

Medidas oficiales de Salud y el foco en sostener el servicio

Por su parte, desde el Ministerio de Salud señalaron que se avanzó en una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad de la atención y ordenar el funcionamiento interno del hospital. Entre ellas, mencionaron la supervisión operativa directa y la implementación de herramientas para centralizar la demanda.

«Estamos auditando y normalizando el flujo de insumos en toda la provincia, con especial foco en Cipolletti, para garantizar que los elementos de farmacia y descartables lleguen directamente a la línea de atención al paciente», indicó el ministro de salud Demetrio Thalasselis, en relación a los faltantes señalados por trabajadores.

Además, se informó que se puso en marcha un esquema de optimización mediante la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), para centralizar la información de pacientes y ordenar la asignación de turnos y prestaciones.

En paralelo, desde la cartera sanitaria señalaron que se diseñó un plan de contingencia para recuperar cirugías postergadas y retomar el ritmo habitual de intervenciones.

A esto se suma la incorporación de equipamiento de laboratorio por $59 millones, que permitirá, según indicaron, realizar estudios de mayor complejidad en la ciudad y reducir derivaciones.