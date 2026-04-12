Salud confirmó cambios de directivos en cuatro hospitales de Río Negro

El ministro Thalasselis recorrió los hospitales para poner en funciones a nuevos directivos. Foto: Gentileza

El ministerio de Salud confirmó nuevos cuadros directivos en hospitales rionegrinos.

El ministro Demetrio Thalasselis recorrió diversas localidades para poner en funciones a los nuevos responsables de los centros de salud, enfatizando la importancia de un «sistema público presente y eficiente».

En Villa Regina, Pablo Suárez asumió la dirección en reemplazo de Pablo Esteban Romera. Mientras que en Ingeniero Huergo, Daniel Fioretti tomó las riendas de la institución en lugar de Claudia Daniela Méndez.

La agenda alcanzó a Fernández Oro, donde Mabel Raviola asumió la dirección del hospital en reemplazo de Sauel De Souza. Este cambio era conocido e incluso el propio exdirectivo salió el viernes a aclarar la situación del faltante de medicamentos.

En la Región Sur, también hubo modificaciones en el hospital de Maquinchao que quedó bajo la conducción de María Belén Pérez, quien sucede en el cargo a María del Carmen Valenzuela.

En otros tres grandes hospitales hay direcciones transitorias como en Cipolletti, Bariloche y Viedma, en los últimos dos con renuncias presentadas de las autoridades actuales a la espera de sus reemplazos.

Thalasselis dijo que el Ministerio apunta a una “salud humana y profesional, centrada exclusivamente en el paciente y su familia”. Instó a que los nuevos directivos cumplan “estrictamente con las líneas de cuidado priorizadas para este 2026, trabajando de forma cohesionada y evaluando resultados constantemente”.

“Cada agente, sin importar su rol o posición, es una pieza clave y responsable del funcionamiento integral de nuestros hospitales. En el contexto actual, ser profesionales, profundamente humanos y eficientes en el uso de los recursos no es una alternativa; es nuestra obligación ética y profesional para con cada rionegrino que confía en el sistema público”, señaló el ministro.