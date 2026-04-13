Cambian honorarios a médicos de PAMI: el impacto en Bariloche y Alto Valle

PAMI modificó el sistema de honorarios a los médicos de cabecera y reduce a la mitad sus pagos. Foto: Archivo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) emitió el viernes una resolución con cambios en el esquema de honorarios a los médicos cabecera de los jubilados y esa situación generó reacciones en todo el país con paro en algunas provincias y señales de “preocupación” en Bariloche y el Alto Valle.

La Resolución 1107/26 de PAMI fue difundida el viernes pero tiene efecto retroactivo al 1 de abril, según advirtió Marcelo Sandoval, integrante de la comisión directiva del Colegio Médico Regional Bariloche, quien puntualizó a Diario RÍO NEGRO que “en la práctica significa un recorte del 52% en los honorarios a los médicos de cabecera”.

En el Alto Valle también hay preocupación y mañana martes se prevé una reunión de la comisión directiva de la Federación Médica de Río Negro para analizar este tema.

En Bariloche piden que se revierta: hay 28 médicos de cabecera

En Bariloche, hay 28 médicos de cabecera de PAMI, de los cuales 23 son colegiados en la ciudad, y sus convenios llegan a través del Colegio Médico, que hoy advirtió que la medida de la obra social es “unilateral” y que fue “implementada sin instancias de diálogo con los profesionales”.

En la región por el momento buscan establecer nexos con las autoridades de PAMI en Río Negro en pos de encontrar una solución inmediata y que “se revierta la medida o analice de otra forma cómo compensarlo”, dio Sandoval.

Los médicos de cabecera tienen un sistema de honorarios mixto, con una parte por cápita, es decir por cada paciente que atienden (a una razón de uno cada 20 minutos), y otra parte del pago es por consulta prestacional. Con la modificación implementada se pasa “totalmente a un sistema capitado” reduciendo a la mitad los pagos a los profesionales.

El Colegio Médico de Bariloche se expresó por la situación de médicos de cabecera de PAMI. Archivo

Según publicaciones nacionales, un médico pasaría a percibir 2.100 pesos por cada paciente atendido. A nivel nacional, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines -que realiza una medida de fuerza- hizo una contrapropuesta de un pago de 6.500 pesos por paciente.

Desde la institución barilochense señalaron que la nueva resolución de PAMI “modifica de forma sustancial las condiciones de trabajo en el primer nivel de atención, trasladando mayores cargas asistenciales y económicas sin una adecuada compensación”.

Sandoval señaló que en otros puntos del país los profesionales iniciaron hoy 72 horas de paro y en otros casos hay médicos que plantean renunciar a ser prestadores de cabecera de la obra social.

“Advertimos con preocupación que este escenario puede derivar en consecuencias graves para el sistema de salud: disminución en la disponibilidad de atención, dificultades en la continuidad asistencial y la posibilidad concreta de renuncias masivas de médicos de cabecera, afectando directamente a miles de afiliados”, señalaron desde Bariloche, donde ya entablaron contactos con autoridades locales y provinciales del PAMI que viajarían a Buenos Aires para trasladar la situación que advierten desde las entidades.