El exdirector del hospital de Fernández Oro habló sobre la falta de medicamentos y advirtió que ya lo había denunciado

El recambio en la conducción del Hospital Carlos Rais de Fernández Oro sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de su exdirector. Luego de que el Ministerio de Salud iniciara una revisión por inconsistencias en el stock de farmacia, el médico traumatólogo Sauel De Souza decidió romper el silencio.

En un descargo dirigido a la comunidad, el profesional hizo un balance de su etapa al frente al hospital, mencionando que fueron «dos años de mucho trabajo y muchas mejoras», aunque admitió que también atravesaron «periodos turbulentos dentro de la gestión».

El médico señaló que hoy se cuestiona su desempeño cuando su único objetivo fue esforzarse para que el hospital funcione con lo que cada orense necesita. Sin embargo, remarcó las dificultades operativas, afirmando que brindar salud integral «se hace complicado sin los medios y sin el personal apto y capacitado».

El exdirector advirtió haber denunciado la faltante de medicamentos

Respecto a las inconsistencias detectadas en la farmacia, el exdirector precisó que el faltante involucró insumos críticos. «Hubo un episodio de desaparición de medicación esencial, medicación exclusiva y destinada para pacientes», detalló De Souza en su carta. Ante este hecho, aseguró que su gestión no fue indiferente y que se realizaron los pasos legales correspondientes de inmediato.

Rais fue enfático al señalar que se radicó la denuncia en la policía y que la junta de disciplina del Ministerio intervino en el caso, aunque lamentó que hasta el día de hoy el proceso continúe «sin un dictamen». Su defensa se centró en que el Ministerio estuvo al tanto y guio las acciones legales en su momento, desestimando cualquier tipo de complicidad de su parte en la sustracción de los fármacos.

En este sentido, el médico remarcó que su intención principal es «limpiar mi imagen», insistiendo en que la causa de su renuncia no fue la sustracción de medicamentos en sí. Afirmó que, lejos de ocultar la situación, «se accionó de la manera correcta» bajo la supervisión directa de las autoridades provinciales para identificar a los responsables de las inconsistencias en el stock.

La situación fue confirmada por el propio ministro de Salud, Demetrio Thalasselis en diálogo con Diario RÍO NEGRO, quien explicó que el eje del análisis está puesto en los registros y circuitos administrativos vinculados al stock.

Como parte de las medidas adoptadas, se estableció un stock mínimo de medicamentos y se instaló una cámara en el área de farmacia para monitorear el manejo de insumos considerados sensibles.

El nexo con Cipolletti y los motivos de su renuncia

Un punto clave del descargo fue la mención a la dependencia estructural que sufre Fernández Oro. El médico explicó que el hospital local se ve constantemente superado en su capacidad de respuesta, lo que genera un flujo inevitable de traslados. «Soluciones, ese es el reclamo constante que se solicita a nuestro centro de mayor complejidad de cual dependemos Hospital de Cipolletti, para resolución de casos médicos que nos sobrepasa por nuestro nivel de complejidad», afirmó De Souza.

Además, sostuvo que en su «gestión siempre se tuvo una actitud en y para el paciente resolviendo diferentes situaciones particulares de enfermedad que es para lo que nos formamos», y agregó que también «se trabajó en y para el trabajador buscando siempre alternativas y que el sueldo alcance a fin de mes para así mejorar cada situación particular y así brindar una mejor y cálida atención al paciente».

Por último, el profesional aclaró que su alejamiento del cargo directivo no significa un retiro de la salud pública. Indicó que hay un desgaste en gestionar en condiciones donde «se hace complicado sin los medios y sin el personal apto y capacitado». También confirmó que seguirá vinculado a la comunidad: «Continuaré como médico de guardia y traumatólogo en nuestro hospital», concluyó.