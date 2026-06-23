Senado: Manuel Adorni bajó su informe de gestión y alejó la amenaza de la interpelación

Cuando parecía atravesar su momento de mayor fragilidad política, Manuel Adorni ganó más oxígeno en el Congreso. Luego de que La Libertad Avanza lograra desactivar la sesión para interpelarlo y aplicarle una moción de censura en la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich decidió bajar el informe de gestión que tenía previsto brindar el funcionario el 2 de abril en el Senado.

Senado: Manuel Adorni evita el informe y se enfría la interpelación

“Nadie quiere recibirlo como jefe de Gabinete”, fue uno de los argumentos de Bullrich para suspender la sesión informativa. En diálogo con la prensa acreditada, la jefa del bloque libertario admitió que los senadores perdieron la confianza en Adorni y no toleraban que fuera a la Cámara alta a hablar de gestión mientras es investigado por la Justicia y cuestionado por el Congreso.

Además, Bullrich consideró que el informe se iba a transformar en una virtual interpelación y que “no tiene sentido exponerlo (a Adorni) a ocho horas de castigos permanentes”. Y, en tercer lugar, opinó que llevarlo al Congreso era volver a levantar su figura en momentos donde el Gobierno está intentando “lavarle la cara” a la comunicación oficial a través de la designación del diputado Adrián Ravier como vocero presidencial.

Bullrich le avisó de la suspensión de la sesión informativa a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y a Ignacio Devitt, el enlace entre la Casa Rosada y el Congreso. La exministra ya lo había conversado con los demás jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada.

Aunque Adorni se había puesto a disposición de la Cámara alta el 16 de junio para brindar el informe el 2 de julio, los senadores no le habían enviado las preguntas por escrito, como se hace en una primera instancia. “Si las mandamos, estamos avalando el cargo, y nosotros no avalamos que siga: queremos interpelarlo”, señalaron desde el peronismo.

Lo cierto es que la interpelación también quedó más lejos. Antes de la reunión de Labor Parlamentaria de este martes, Bullrich acordó con aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales que, para poder aprobar en la sesión de este jueves el proyecto del PJ, se exigirán dos tercios de los votos porque no cuenta con dictamen de comisión.

El criterio de exigir una mayoría especial es el que adoptó La Libertad Avanza en Diputados a contramano de la propia Bullrich, que la semana pasada había consentido no aplicar los dos tercios por tratarse de un mecanismo previsto en la Constitución Nacional. Bajo presión, la exministra tuvo que dar marcha atrás.

El número es imposible de conseguir para la oposición sin ayuda de aliados del oficialismo. El interbloque Popular, que contiene al grueso del peronismo, tiene 25 integrantes, y si hay asistencia perfecta, necesitarán 48 votos. El PRO tiene 3, la UCR 10, y los restantes son bloques provinciales que en su mayoría responden a gobernadores dialoguistas.

La Libertad Avanza todavía no anunció si convocarán a discutir los proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Esa fue la escapatoria que encontró el oficialismo en Diputados para descomprimir la tensión y frustrar la sesión opositora de este martes. Fue la excusa perfecta que encontraron sus socios del PRO y la UCR para no dar quórum en el recinto.

Por lo pronto, Adorni ganó tiempo y, en paralelo, consiguió una serie de fotos de respaldo con senadores libertarios. Fue en Casa Rosada, donde los recibió en tres tandas. La gran ausente fue Bullrich, quien se excusó por su actividad en el Congreso. Luis Juez tampoco fue de la partida (adujo agenda en Córdoba), pero su par Carmen Álvarez Rivero no tuvo pruritos en mostrarse pegada al funcionario.

En una primera tanda estuvieron Romina Almeida (Entre Ríos), Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Vilma Bedia (Jujuy) y la mencionada Álvarez Rivero. En la segunda, Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Bruno Olivera Lucero (San Juan).

La tercera foto fue con senadores con más peso en el bloque: Bartolomé Abdala (San Luis), Nadia Márquez (Neuquén), Agustín Monteverde (CABA), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) y Agustín Coto (Tierra del Fuego).

Corresponsalía Buenos Aires