Subasta millonaria en Neuquén: una constructora pagó casi 3.000.000 de dólares por un lote del Ejército

La firma neuquina San Agustín S.A. se adjudicó el terreno del Ejército Argentino ubicado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Buenos Aires. La operación se concretó a través de una subasta pública electrónica de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por un monto total de 2.959.408,87 dólares.

El predio cuenta con una superficie de 3.558,63 metros cuadrados y se encuentra a cien metros de la Avenida Argentina. La oferta ganadora superó el precio base de 2.791.808,87 dólares que había estipulado el organismo nacional para el inicio de la puja en la plataforma SUBAST.AR.

Los detalles de la «joya» de US$ 830 el metro cuadrado

Si se desglosa la operación, el valor por metro cuadrado de este lote baldío refleja la explosión del centro neuquino:

Superficie total: 3.558,63 metros cuadrados.

3.558,63 metros cuadrados. Ubicación: Islas Malvinas y Buenos Aires, a metros de la Avenida Argentina.

Islas Malvinas y Buenos Aires, a metros de la Avenida Argentina. Uso previo: funcionaba como estacionamiento privado, un uso que Nación calificó como «innecesario para la planificación estatal», lo que aceleró su remate.

La empresa adquirente fue la única oferente registrada en el proceso administrativo, cuyo acto de adjudicación se formalizó el pasado 9 de marzo. Con esta compra, la constructora local toma posesión del terreno para el desarrollo de proyectos urbanos en el área central de la ciudad.

Remates nacionales: qué pasa con el parque Jaime de Nevares y la exU9

La venta de este predio es la punta del iceberg de un plan más ambicioso del gobierno nacional para hacer caja con activos inmobiliarios. La mirada de los desarrolladores (y la preocupación de los vecinos)

La venta de este lote forma parte del plan de enajenación de inmuebles del Estado Nacional iniciado en octubre de 2024. En el listado de activos sujetos a subasta se encuentran otros sectores de la capital:

Sector ExU9: Si bien el edificio central fue transferido a la provincia, Nación mantiene la propiedad de la franja de tierras ubicadas sobre la calle Talero, las cuales también están integradas en el cronograma de posibles ofertas al mercado privado.