Mapa | Dónde está y quién compró el lote del Ejército por casi tres millones de dólares en Neuquén

El mercado inmobiliario de Neuquén acaba de confirmar su solidez con una cifra récord. El terreno del Ejército Argentino, ubicado en una zona de altísima valoración, ya tiene dueño.

La operación no solo destaca por el monto, sino porque la propiedad quedó en manos de capitales locales, superando la base de la subasta electrónica por casi 170 mil dólares.

Subasta de un terreno del ejército en Neuquén: ¿Dónde está ubicado el lote?

El predio se encuentra en la intersección de las calles Islas Malvinas y Buenos Aires, en el corazón del barrio Centro Este.

Puntos de referencia: está a solo 100 metros de la Avenida Argentina y a pocas cuadras del Comando de la VI Brigada de Montaña.

está a solo 100 metros de la Avenida Argentina y a pocas cuadras del Comando de la VI Brigada de Montaña. Superficie: 3.558,63 metros cuadrados.

3.558,63 metros cuadrados. Estado previo: hasta hace poco funcionaba allí un estacionamiento privado y un lavadero. El terreno está rodeado por un muro perimetral y cuenta con portones de acceso por ambas calles.

Subasta de un lote del Ejército en Neuquén: ¿Quién es el comprador?

La empresa adjudicada es San Agustín S.A., una constructora y financiera de origen neuquino liderada por el empresario Hugo Acito.

San Agustín S.A. resultó ser la única oferente en la plataforma SUBAST.AR. El pago de US$ 2.959.408,87 le permite ahora tomar posesión de una manzana con un potencial constructivo.