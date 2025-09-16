Padrón definitivo para las elecciones legislativas de octubre 2025: dónde voto

Los electores ya pueden consultar su lugar de votación en la web oficial.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió este martes el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025. La herramienta ya se encuentra habilitada en línea para consultar la mesa y lugar de votación de cara a los comicios.

La consulta al padrón ya está disponible y trae novedades importantes

Según el cronograma electoral, la publicación del padrón se realiza 40 días antes de la elección general. La CNE detalló que la consulta está disponible desde las 0 horas del 16 de septiembre y que, en simultáneo, se llevó a cabo la impresión de los padrones y la designación de las autoridades de mesa. Para acceder al padrón, se debe ingresar a la web oficial www.padron.gob.ar.

Además, quienes detecten errores u omisiones en sus datos podrán solicitar la corrección correspondiente hasta el 26 de septiembre. De este modo, la justicia electoral busca garantizar la transparencia del proceso y la participación de todos los habilitados.

La consulta es de acceso libre y gratuita. Cada elector deberá ingresar sus datos personales para obtener la información oficial sobre dónde sufragar.

Paso a paso: cómo verificar tu lugar de votación en segundos

En el padrón, el sistema solicita el número de DNI, seleccionar un género (masculino, femenino o sin especificar), indicar el distrito electoral y completar un verificador de seguridad.

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones de octubre.

Con esos pasos, el sistema muestra el centro de votación, el número de mesa y el orden asignado a cada ciudadano. La CNE recordó que también existe un acceso directo en el sitio oficial de consulta del padrón definitivo.

Qué documentos son válidos y quienes tienen derecho a votar este 26 de octubre

De acuerdo con el Código Nacional Electoral, los documentos habilitados son: la Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386), la Libreta Cívica (Ley 13.010) y el Documento Nacional de Identidad (DNI) en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671).

La normativa establece que el documento debe ser el último emitido y válido para la persona que figura en el padrón, con el objetivo de evitar irregularidades.

En su primer capítulo, el Código Electoral detalla que son electores “los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley”.

La participación es obligatoria para todos los ciudadanos comprendidos dentro de esas condiciones legal