Para las elecciones 2025 se introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación. De este modo, la BUP será implementada por primera vez en las legislativas del 26 de octubre 2025. Ante los cambios surgen dudas de qué se necesita para votar con este nuevo sistema. Los detalles en esta nota.

Elecciones 2025: qué es la Boleta Única Papel (BUP)

De cara a las elecciones de octubre 2025, la Dirección Nacional Electoral detalló que la BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

La boleta está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Elecciones 2025: qué necesito para votar con la Boleta Única Papel

Para votar en las elecciones 2025, la Cámara Nacional Electoral detalló que se necesita estar en el padrón electoral. Una vez corroborado esto, el día de la votación debo acercarme al establecimiento asignado y allí el/la elector/a debe exhibir su DNI.

Acto seguido el/la presidente de mesa le entregará una Boleta Única de Papel (en blanco y sin marcar) firmada por él, junto con un bolígrafo indeleble, y lo invitará a pasar a la cabina de sufragio para marcar la opción electoral de su preferencia, mediante la realización de cualquier tipo de marca en el casillero en blanco habilitado votar.

Por último, el/la elector/a debe plegar la Boleta Única de Papel en el sentido indicado, para asegurar el secreto del voto y depositarla en la urna.